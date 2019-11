Van Bommel: "Toni Lato mag van Valencia niet in Jong PSV spelen"

PSV slaagde er afgelopen zomer in om Toni Lato op huurbasis over te nemen van Valencia.

De talentvolle linksback kwam dit seizoen nog geen minuut in actie in de hoofdmacht, terwijl hij namens Jong nog maar 153 speelminuten maakte in de .

Mark van Bommel ging zondag na de 2-1 overwinning op sc in op de situatie van de 22-jarige Spanjaard. De PSV-trainer laat weten dat de linksback door een afspraak met niet voor Jong PSV mag spelen.

“Dat is een hele moeilijke situatie, ik ben blij dat je er naar vraagt”, reageert Van Bommel in gesprek met FOX Sports. Al vanaf het begin van het seizoen krijgen anderen de voorkeur op de linksbackpositie.

"Toni is een goede voetballer, alleen op dat moment vonden wij hem nog niet goed genoeg. Hij moest wennen aan de speelwijze, eerste seizoen in het buitenland, een jonge gozer."

"We wilden hem speelminuten op laten doen in Jong PSV, want daar mag hij nog spelen omdat hij jonger is dan 23 jaar. Alleen hij krijgt geen toestemming van Valencia. En als je geen wedstrijdminuten hebt, dan kan je heel moeilijk invallen."

"Dan kan ik je een keer tien minuten laten invallen, een keer een kwartier, maar je moet vaker wisselen zoals vandaag bijvoorbeeld met Steven Bergwijn en dan gaan je wissels op. Dat is het probleem.”

Lato kwam dit seizoen pas twee keer in actie namens de beloften van PSV. “Hij mag niet voetballen bij Jong PSV, dus dan wordt de periode dat je geen minuten maakt alleen maar langer”, vervolgt Van Bommel, die wijst naar een afspraak met Valencia.

“Dat staat in het huurcontract. Dat is een regeltje. Het mag wel, maar als je in het eerste elftal niet speelt dan houdt het op.”

Het is volgens Van Bommel geen uitgemaakte zaak dat de linksback in januari terugkeert naar Valencia. “Ik ben wel bezig met de club met hem aan de slag te gaan, zodat hij minuten gaat maken. Dat is belangrijk voor een speler en zeker voor een jonge speler."

"Stel je voor dat hij in de winterstop weg gaat, of bij ons blijft, dan heeft hij nog steeds geen wedstrijd gespeeld. En hij moet wel wedstrijden gaan spelen, want dat is goed voor zijn ontwikkeling.”