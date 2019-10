Van Bommel schuift besluit over Bergwijn en Malen voor zich uit

Bij PSV overheerst een gevoel van teleurstelling na het 0-0 gelijkspel tegen LASK Linz in de poulefase van de Europa League.

Voor trainer van Mark van Bommel ligt de focus alweer op de wedstrijd tegen van zondag. De -trainer blijft hopen op de inzet van Donyell Malen, die donderdagavond ontbrak wegens een enkelblessure. Ook over Steven Bergwijn is Van Bommel optimistisch gestemd.

"Met Donyell en Steven gaat het goed. We bekijken na de laatste training (van zaterdag, red.) of ze klaar zijn voor AZ", zegt Van Bommel vrijdagmiddag op een persconferentie voorafgaand aan het treffen met AZ in het Philips Stadion. Bergwijn greep in de slotfase van het duel met LASK naar zijn hamstrings en strompelde enige tijd over het veld. Van Bommel haalde hem echter niet naar de kant. "Steven vond dat hij door kon spelen gisteren, omdat het wegtrok. Hem wel of niet wisselen is mijn verantwoordelijkheid."

Lees beneden verder

Van Bommel maakt zich ook geen grote zorgen over het feit dat Bergwijn dit seizoen nog niet veel heeft gescoord namens PSV. "Steven scoort minder, maar geeft wel meer assists. Hij is onzichtbaar belangrijk. Hij is voor mij één van de eersten die op het bord staat", aldus de coach van PSV, die ook complimenteus is over Daniel Schwaab. De centrale verdediger had donderdagavond een basisplaats en kwam tot tweemaal toe bijna tot scoren. "Ik heb Daniel laten spelen omdat hij een aantal wedstrijden niet heeft gespeeld. Daarnaast ligt het niveau gewoon heel dicht bij elkaar."

PSV won eerder in de groepsfase van (3-2) en Rosenborg BK (1-4). Het thuisduel met de Oostenrijkers leverde echter geen zege op. Van Bommel houdt zich desondanks vast aan de positieve dingen van de wedstrijd van donderdagavond. "Ondanks het resultaat gisteren hebben we best aardig gespeeld. Als je met 1-0 of 6-0 wint heb je een fantastische wedstrijd gespeeld. Ik maak me pas druk als we twee keer weggespeeld worden en geen schijn van kans hebben. Dat is niet zo", verwijst Van Bommel naar de 3-0 nederlaag van PSV tegen van vorige week zaterdag. Extra druk geeft het hem in ieder geval niet. "Bij PSV wordt verwacht dat je wint, zo simpel is het."

PSV verloor in de laatste fase van afgelopen seizoen van AZ, waardoor het kampioenschap uit het zicht verdween. Van Bommel wordt echter niet gedreven door revanchegevoelens voorafgaand aan de nieuwe ontmoeting met het elftal van trainer Arne Slot. "Ook de wedstrijden van afgelopen week (tegen FC Utrecht en LASK, red.) moeten geen rol spelen. AZ is een andere, nieuwe tegenstander. En wij moeten die wedstrijd winnen." Van Bommel kan in ieder geval niet beschikken over Nick Viergever en Jorrit Hendrix. Beide spelers zijn geschorst na hun rode kaart tegen FC Utrecht.