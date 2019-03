Van Bommel reageert op 'kritiek om kritiek': "Daar ben ik het mee oneens"

PSV wist de afgelopen drie duels niet te winnen en trainer Mark van Bommel beaamt dat het een beetje moeizaam loopt bij de Eindhovenaren.

"Maar het is niet zo dat we overhoop gespeeld worden", relativeert de oefenmeester volgens het clubkanaal van PSV tijdens de persconferentie in aanloop naar de uitwedstrijd tegen Excelsior. "Als er kritiek is, onderbouwd met argumenten neem ik dat direct aan. Maar zo links en rechts wordt ook geroepen dat het slecht is. Of dat we er niet alles aan doen. Kritiek om de kritiek. Daar ben ik het mee oneens."



"De doelpunten die we tegen krijgen vielen uit een corner, een counter en uit een aantal momenten dat we niet op staan te letten. Dat gebeurde voorheen ook, maar nu gaan de kansen er direct in. Het probleem is dat we daardoor in de achtervolging moeten. Dan ga je vaak wat geforceerder voetballen en lijkt het minder. Het oogt niet meer zo spectaculair als voor de winter", vervolgt de oefenmeester. Hij gaf de afgelopen weken geregeld de kans aan Mohammed Ihattaren en Cody Gakpo en er gaan stemmen op om de jongelingen vanaf het beginsignaal te laten spelen.



"Ik twijfel altijd over de opstelling. Dat heb ik vaker gezegd. Alle jongens die erin komen geven het elftal wat extra's. Wij maken op basis van de tegenstander de afweging wat voor PSV het beste is", besluit Van Bommel. Zijn ploeg neemt het zaterdagavond om 19.45 uur in het Van Donge & De Roo Stadion op tegen Excelsior, de huidige nummer veertien van de Eredivisie. Titelconcurrent Ajax is dit weekeinde vrij, omdat de ontmoeting met PEC Zwolle is verplaatst wegens de naderende Champions League-ontmoeting met Real Madrid.