Van Bommel passeert Hendrix en kiest voor bijzonder aanvallende basiself

PSV begint dinsdagavond met een aanvallende basiself aan de eerste wedstrijd tegen FC Basel in de tweede voorronde van de Champions League.

Trainer Mark van Bommel kiest op het middenveld voor Érick Gutiérrez, waarvoor Jorrit Hendrix op de reservebank zit. Verder verschijnen ook onder anderen Steven Bergwijn, Hirving Lozano, Donyell Malen en zomeraanwinst Bruma aan de aftrap in het Philips Stadion.

In het Philips Stadion klinkt om 20.00 uur het eerste fluitsignaal. De returnwedstrijd in Zwitserland is over precies een week, op dinsdag 30 juli. De winnaar van het tweeluik in de tweede voorronde van het miljardenbal treedt in de volgende ronde aan tegen LASK Linz. Bij FC Basel is een basisplaats weggelegd voor Ricky van Wolfswinkel, die op de persconferentie al de hoop uitsprak te mogen starten in Eindhoven.

Opstelling : Zoet; Dumfries, Luckassen, Viergever, Sadílek; Rosario, Gutiérrez, Bergwijn; Lozano, Malen, Bruma.

Opstelling FC Basel: Omlin; Widmer, Cümart, Fernandez, Xhaka; Frei, Zuffi, Balanta; Van Wolfswinkel, Ajeti, Stocker