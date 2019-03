Van Bommel ontkent voordeel ten opzichte van Ajax: "Hadden wij dat maar"

PSV lijkt met het oog op de titelrace tegen Ajax een gunstiger speelschema te hebben, maar daar kan trainer Mark van Bommel zich niet in vinden.

PSV vervolgt de titelstrijd in de Eredivisie zaterdagavond met een thuiswedstrijd tegen NAC Breda. De koploper verdedigt met nog tien speelrondes voor de boeg een voorsprong van vijf punten op Ajax, al heeft de achtervolger uit Amsterdam nog wel een wedstrijd tegoed.



De Eindhovenaren zijn alleen nog actief in de Eredivisie, terwijl Ajax nog minimaal twee extra Champions League-duels en de finale van de KNVB Beker wacht. "Hadden wij dat maar", wordt Van Bommel vrijdag op een persconferentie geciteerd door onder meer het Eindhovens Dagblad . Volgens de oefenmeester is het niet per se een voordeel dat PSV zich alleen op de Eredivisie hoeft te richten. "Het is zelfs helemaal geen voordeel. Hoe vaker je speelt, hoe beter het is. Ik speel het liefst zoveel mogelijk wedstrijden, dat was ik ook gewend als speler."



"Als je fit blijft en eenmaal goed in het ritme zit, maakt het niet uit hoeveel extra wedstrijden er zijn. Dan blijf je op niveau, dat zag je ook aan ons voor de winterstop (toen PSV nog actief was in het bekertoernooi en de Champions League, red.)", vervolgt Van Bommel. De trainer zegt ‘natuurlijk ook graag te trainen’. "Omdat je dan verder aan je speelwijze kunt werken en dieper op tactische varianten in kunt gaan. Maar als je op veel fronten nog actief bent, kun je ook veel winnen."



NAC lijkt op voorhand een eenvoudige horde voor PSV: de Bredanaars zijn hekkensluiter in de Eredivisie en pakten dit seizoen op vreemde bodem pas twee punten. Van Bommel weigert zich echter reeds rijk te rekenen. "Het wordt echt niet makkelijk tegen NAC. Zij zitten in een moeilijke fase en moeten echt punten gaan pakken. Ik denk dat ze heel verdedigend gaan spelen. Maar wij zijn inmiddels zover dat we binnen onze speelwijze tactisch kunnen variëren."



Van Bommel kan zaterdag hoe dan ook niet beschikken over Maximiliano Romero: de Argentijnse spits liep vorige week bij de beloftenploeg een knieblessure op en komt dit seizoen mogelijk niet meer in actie. Van Bommel leeft mee met zijn pupil. "Super ongelukkig en triest voor hem. Ongelooflijk en super ongelukkig dat hij weer geblesseerd raakt. Dat is gewoon triest. Het is ook niet iets van een paar dagen. Hij probeert er steeds alles aan te doen om terug te komen."