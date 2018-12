Van Bommel lovend: "Zijn ontwikkeling gaat sneller dan normaal"

Steven Bergwijn was vorig seizoen ook al basisspeler bij PSV, maar lijkt in de huidige voetbaljaargang zijn definitieve doorbraak te beleven.

De 21-jarige linksbuiten heeft met acht doelpunten tot nu toe zijn Eredivisie-totaal van het afgelopen seizoen al geëvenaard en is inmiddels ook international van het Nederlands elftal. Trainer Mark van Bommel prijst zich gelukkig met de aanwezigheid van Bergwijn.

"De ontwikkeling die Stevie doormaakt, gaat sneller dan de normale weg bij een talent van zijn leeftijd", begint de oefenmeester in gesprek met De Telegraaf . "Over zijn laatste seizoen onder Phillip Cocu kan ik niet oordelen, omdat ik hem toen niet dagelijks meemaakte, maar je ziet dat Bergwijn elke keer stappen zet, snel progressie boekt en veel leert."



Van Bommel ziet dat Bergwijn een speler is die bewust bezig is met zijn ontwikkeling en ook fysiek steeds sterker wordt. Daarnaast maakt hij op tactisch gebied eveneens grote stappen: "Hij maakt gemakkelijk goals en weet waar hij moet lopen, wanneer hij in de bal moet komen of juist wegblijven, en ziet ook het spel tussen de linies."



De oefenmeester kan niet anders dan 'supertevreden' zijn over de ontwikkeling van zijn pupil en gaat ervan uit dat er deze winter al buitenlandse belangstelling zal komen voor Bergwijn: "Maar wij kunnen 'nee' zeggen. Ook komende zomer. De noodzaak om een topspeler als Bergwijn in januari of in de zomer te verkopen is er niet bij PSV, maar het is wel de voetballerij waarin we leven." De drievoudig international van het Nederlands elftal ligt nog tot medio 2022 vast in Eindhoven.