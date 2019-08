Van Bommel lovend: "Dat is niet om te slijmen, dat is gewoon zo"

PSV maakte het zichzelf donderdagavond onnodig moeilijk tegen Haugesund FK.

Na een 0-1 uitzege was een doelpuntloos gelijkspel genoeg voor een plek in de play-offs van de . De Eindhovenaren lieten meerdere kansen liggen en ontsnapten aan het einde van de wedstrijd aan een verlenging. "Het was niet mooi", concludeerde Mark van Bommel na afloop.

Dat de derde voorronde is overleefd, is volgens Van Bommel het belangrijkste. Wel zag hij genoeg verbeterpunten tegen de Noorse middemoter. "We zijn niet stabiel genoeg", reageert de trainer in het Eindhovens Dagblad .

"Het is een jonge groep die heel graag wil, maar we zijn nog niet in staat om altijd zakelijk te winnen. Het kan bij ons ook in een keer ontploffen. Als we er vanavond een maken, maken we er drie, vier of vijf."

De -trainer zag dat zijn ploeg in de voorhoede verkeerde keuzes maakte en slordig was. "Daardoor houd je de tegenstander te lang in de wedstrijd. We wilden het publiek iets laten zien en dat is qua uitslag niet gelukt. We voetballen geforceerd, staan te ver uit elkaar en kijken niet waar we staan. Dat is ook onervarenheid, in een jonge groep. We maken het onszelf moeilijker dan nodig is."

In de volgende ronde wacht een dubbele ontmoeting met Apollon Limassol. Volgende week donderdag staat de thuiswedstrijd op het programma tegen de nummer twee van het vorige seizoen van Cyprus. Van Bommel hoopt dan opnieuw op steun van het thuispubliek. "Er zat vanavond 25 duizend man, dat publiek moet je een compliment geven. Dat is niet om te slijmen, dat is gewoon zo", zegt hij op de clubwebsite. "Als je in een derde voorronde tegen Haugesund speelt, moet je heel blij zijn dat er 25 duizend zijn. Die wil je wat laten zien."