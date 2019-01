Van Bommel looft Luuk de Jong: "Antoine Griezmann, die doet dat ook"

PSV raakte afgelopen zomer qua basiskrachten alleen Joshua Brenet en Santiago Arias kwijt.

Luuk de Jong, Jeroen Zoet en Steven Bergwijn werden met een overgang naar het buitenland in verband gebracht, maar kozen uiteindelijk tot tevredenheid van Mark van Bommel voor een langer verblijf in Eindhoven. Tijdens het WK in Rusland maakte de voormalig assistent-bondscoach van Australië zich al sterk voor het behouden van het drietal.

Van Bommel stuurde De Jong, Zoet en Bergwijn een appje vanuit Rusland. "En ik heb ze daarna ook gebeld. Die drie zijn zo belangrijk voor hoe wij willen spelen", benadrukt de oefenmeester van PSV vrijdag in het Algemeen Dagblad ."“Kijk maar eens hoe Luuk als spits altijd terugverdedigt op de controlerende middenvelder van de tegenstander. Dat zie je verder amper spitsen doen in Europa."



"Antoine Griezmann, die doet dat ook", noemt Van Bommel de aanvaller van Atlético Madrid als voorbeeld. "Luuk is zó'n teamspeler, dat zit diep in hem. En hij is ook slim. Begin dit seizoen kreeg hij veel kritiek. Vond ik totaal onterecht. Het is soms niet altijd even gestyleerd bij hem. Maar wat hij doet, is superfunctioneel." PSV kwam dit seizoen in slechts één Eredivisie-duel niet tot winst, uit bij Feyenoord (2-1), maar de voorsprong op Ajax bedraagt slechts twee punten. De strijd om de landstitel wordt dan ook een krachttoer.



Van Bommel weet dat het een realiteit is dat Ajax meer geld heeft dan PSV. "Maar daar moet je dan inventief mee omgaan. Sinds 2000 pakt PSV wel veel vaker de titel. Hoe ik het zie dat Maximilian Wöber misschien voor twaalf miljoen euro weggaat en bij ons Nicolas Isimat-Mirin voor drie ton? Isimat had nog maar voor een halfjaar een contract, hè. Wij lezen ook de bedragen in de kranten, maar wij zijn daar verder niet mee bezig. Wij kijken gewoon naar onszelf."