Van Bommel legt keuze voor aanvoerder uit: "Ik ken hem al heel lang"

Mark van Bommel maakte dinsdagavond bekend wie komend seizoen de aanvoerdersband zal dragen bij PSV.

De Brabanders wisten voor eigen publiek FC Basel te verslaan in de tweede voorronde van de . Van Bommel koos voor Ibrahim Afellay, al is de teruggekeerde middenvelder voorlopig nog niet fit. In onderstaande video legt Van Bommel zijn keuze uit.



De hoofdtrainer ging tevens in op de staat van zijn selectie, die volgens hem genoeg is om de Champions League te halen.