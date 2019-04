Van Bommel lacht: "Of ik hem pijn wil doen? Nee, hij is sterker dan ik ben"

PSV leed zondag een pijnlijke nederlaag tegen tien man van Ajax en de voorsprong van de Eindhovenaren op de achtervolger slonk zo tot twee punten.

De Amsterdammers kunnen woensdagavond zelfs voor een dag de koppositie overnemen als zij van weten te winnen en een dag later in actie komt tegen . Mark van Bommel richt het vizier alweer op die wedstrijd, al geeft hij ook aan dat de verliespartij in de Johan Cruijf ArenA wel even door is gedreund.

"Zo'n nederlaag blijft natuurlijk altijd even bij je, dat duurt een of twee dagen en dan ga je weer verder. Verder kijken we niet naar , maar alleen naar onszelf", tekent Voetbal Internationalwoensdagmiddag op uit de mond van de oefenmeester. "We moeten zeven keer winnen, maar we kijken niet verder dan de eerste wedstrijd. Morgen tegen PEC Zwolle moeten we dus winnen."



Wat Van Bommel betreft is het geen probleem dat Ajax even bovenaan kan komen te staan, aangezien zijn ploeg er in dezelfde speelronde weer overheen kan gaan: "Je hebt het over stel dit en stel dat, maar daar heb ik niks aan. Stel dat we hadden gewonnen van Ajax, dan hadden we nu acht punten voorgestaan. Dat is allemaal hypothetisch. Vanaf dag één zijn wij de partij waarop wordt gejaagd. En of we nu de jager of de prooi zijn dat maakte me niet uit, als we aan het eind maar bovenaan staan."



Voor de voormalige middenvelder vormt het treffen met de Blauwvingerseen weerzien met Jaap Stam, die hij nog kent uit zijn tijd als speler. Van Bommel heeft de verrichtingen van Stam in Engeland gevolgd en komt de oud-verdediger nu voor de eerste keer in de tegen: "PEC is onder hem iets anders gaan spelen, ze staan goed georganiseerd, ze verdedigen met veel mensen en komen er dan snel uit. Of ik Jaap pijn wil doen? Nee, ik denk dat Jaap sterker is dan ik."