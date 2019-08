Van Bommel laat Luckassen thuis en neemt nieuwkomer mee naar Noorwegen

PSV neemt het donderdagavond in de voorrondes van de Europa League op tegen FK Haugesund en Derrick Luckassen zal hoe dan ook geen speelminuten maken.

De verdediger, die vorig seizoen nog werd verhuurd , maakt geen deel uit van de wedstrijdselectie van trainer Mark van Bommel.

Het is niet precies duidelijk waarom Luckassen ontbreekt in de 21-koppige selectie. De stopper bleef afgelopen weekend tijdens de eerste competitiewedstrijd tegen op de bank zitten, nadat hij in de voorbereiding doorgaans wel een basisplaats had. In de voor zo teleurstellend verlopen -voorrondewedstrijden tegen FC Basel maakte hij ook twee keer de negentig minuten vol.

Nieuwkomer Timo Baumgartl is wel van de partij in Noorwegen. De Duitser werd onlangs voor tien miljoen euro overgenomen van en wacht nog op zijn officiële debuut namens zijn nieuwe werkgever. Ibrahim Afellay en Toni Lato, die net als Baumgartl in de afgelopen weken bij PSV tekenden, ontbreken nog in de selectie, waarin wel plek is voor Bart Ramselaar. De hevig aan een transfer naar gelinkte Hirving Lozano gaat ook gewoon mee met zijn ploeggenoten.

PSV en Haugesund treffen elkaar donderdag om 19:00 uur in de thuishaven van de Noren. De return in het Philips Stadion staat voor volgende week donderdag op het programma. De Eindhovenaren spelen tussendoor nog op zondagavond een thuiswedstrijd tegen .

Als PSV weet af te rekenen met Haugesund is Austria Wien of Apollon Limassol de laatste horde op weg naar de groepsfase van de .