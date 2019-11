Van Bommel krijgt ervan langs: "Hij kan niet eens een speler passeren"

Johan Derksen is zeer kritisch op de manier waarop Mark van Bommel is omgegaan met het passeren van PSV-doelman Jeroen Zoet.

De sluitpost verloor zijn basisplaats tegen en kreeg vlak voor de aftrap te horen dat hij niet op de bank plaats mocht nemen omdat hij de derde keeper was. Van Bommel wilde hem op deze manier uit de wind houden met oog op alle aandacht vanuit de media. Zijn besluit werkte juist averechts, want men keek raar op toen bleek dat Zoet in de tweede helft in de spelersbus zat.

De trainer heeft zijn excuses aan de doelman inmiddels aangeboden, maar Derksen heeft geen goed woord over voor de manier waarop hij heeft gehandeld.

"Het blijkt maar weer hoe ingewikkeld het trainersvak is", aldus Derksen maandagavond bij Veronica Inside. "Hij slaagt er niet in om een speler te passeren. Hij moet nu voor het eerst een grote speler passeren en daar maakt hij een grote soap van. Ik begreep uit zijn woorden dat die jongen (Zoet, red.) heel erg teleurgesteld was toen hij dat te horen kreeg. Maar als je dat als trainer door hebt, dan zeg je tegen hem: 'Joh, neem een weekend vrij. Ga met je gezin iets leuks doen en maandag gaan we er weer tegenaan'. Hij laat het helemaal ontsporen waardoor zo'n keepertje met de ziel onder zijn arm als een soort martelaar door het stadion loopt."

Lees beneden verder

Terwijl de wedstrijd bezig was, liep Zoet door de catacomben van het stadion en zocht hij later de spelersbus op. "En dat is allemaal de verantwoordelijkheid van meneer Van Bommel. Als hij dat zelf als speler meegemaakt had dan had hij misschien een moord gepleegd. Maar hij kan het niet eens regisseren wanneer hij iemand passeert", vervolgt Derksen.

"Hij heeft het heel slecht gedaan. Dan is ook die Robbin Ruiter nog eens gepikeerd dat hij niet speelt. Dan denk ik: Ruiter, wees jij nou blij dat je bij zit. Maar hij vindt dan ook weer dat hij erin moet staan. Als je zo'n keeper na zes jaar passeert, dan heb je daar even een gesprek mee. Maar meneer Ruiter, die net komt aanwaaien en twee keer is ingevallen, heeft toch geen eisen te stellen?"

De druk op de schouders van Van Bommel groeit door de tegenvallende resultaten. Derksen denkt dat de coach hier op termijn de vruchten van plukt. "Van Bommel wordt door deze affaire een betere trainer. Hij heeft niks gewonnen met een topclub als PSV en dat zal nu ook niet gebeuren. Met zijn staat van dienst als voetballer verdient hij de steun."