Van Bommel komt nog niet met duidelijkheid: "Ik vertel het eerst aan spelers"

Terwijl het Eredivisie-seizoen nog niet begonnen is, staan voor PSV al twee van de belangrijkste wedstrijden van het seizoen op het programma.

De Eindhovenaren treden in de voorrondes van de namelijk aan tegen FC Basel en dinsdagavond wordt het tweeluik afgetrapt met een thuiswedstrijd in het Philips Stadion. Trainer Mark van Bommel is op zijn hoede voor de tegenstander uit Zwitserland.

"Ze staan hoger op de UEFA-ranglijst dan , hebben regelmatig de groepsfase gehaald en hebben het daarin vaak goed gedaan. Het wordt niet makkelijk", tekende Voetbal International maandagmiddag tijdens een perspraatje op uit de mond van de oefenmeester. "Ik denk dat Basel onderschat wordt. Het is een club die het naar zijn mogelijkheden heel goed doet."



PSV raakte met Daniel Schwaab, Angeliño en Luuk de Jong bovendien drie basisspelers kwijt en Van Bommel zal ook op zoek moeten naar een nieuwe aanvoerder. De trainer wilde nog niet onthullen wie de opvolger zal worden van De Jong: "Wie het wordt vertel ik eerst aan mijn spelers, morgen zullen jullie het zien." Doelman Jeroen Zoet droeg de aanvoerdersband in de voorbereiding, maar het is nog niet duidelijk of hij definitief de nieuwe captain wordt.



Ibrahim Afellay wordt genoemd als mogelijk nieuwe aanvoerder, maar hij is nog niet fit genoeg om tegen FC Basel aan te kunnen treden. Op de al langer geblesseerden Ryan Thomas en doelmannen Yannick van Osch en Lars Unnerstall na beschikt Van Bommel verder wel over een fitte selectie.



Hirving Lozano, die onlangs nog uitviel tijdens een oefenwedstrijd tegen , is ook weer inzetbaar. Of de aanvaller en landgenoot Érick Gutiérrez, die allebei als invallers in actie kwamen tegen de Duitsers, in de basis zullen beginnen liet Van Bommel nog in het midden: "Niet alleen de Mexicanen vielen goed in, maar ook Michal Sadílek en Cody Gakpo hebben het goed gedaan", sloot Van Bommel af.