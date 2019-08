Van Bommel kiest voor defensief middenveld; 'Mitrogol' begint op de bank

Ondanks de comfortabele uitgangspositie heeft Mark van Bommel weinig veranderd aan zijn basiself voor de return van het tweeluik met Apollon Limassol.

De ontbrekende Steven Bergwijn wordt in het laatste voorrondeduel van de vervangen door Pablo Rosario. Kostas Mitroglou heeft nog geen basisplaats bij , aangezien Donyell Malen op Cyprus de spits is.



Later meer.



Opstelling PSV: Zoet, Dumfries, Baumgartl, Viergever, Boscagli; Hendrix, Rosario, Gutiérrez; Ihattaren, Malen, Gakpo