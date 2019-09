Van Bommel kiest tegen Sporting voor zelfde vervanger Gutiérrez

Mark van Bommel voert donderdagavond geen wijzigingen door in de opstelling van PSV.

De trainer kiest tegen voor hetzelfde elftal als zaterdag tegen (5-0) in de . Het eerste duel in de groepsfase van de begint om 18.55 uur in het Philips Stadion.

De opstelling van kent zodoende geen verrassingen. Erick Gutiérrez is nog altijd niet fit genoeg om te spelen en wordt opnieuw vervangen door Hendrix, die op het middenveld gezelschap krijgt van Pablo Rosario en Mohamed Ihattaren. Laatstgenoemde opereert als diepste middenvelder.

Opnieuw staat Steven Bergwijn als linksbuiten opgesteld. Donyell Malen staat in de punt van de aanval en weet alle aandacht op zich gericht, na zijn vijfklapper tegen Vitesse op zaterdag. Bruma begint vanaf de rechterflank. Van Bommel heeft onder meer Ritsu Doan en Kostas Mitroglou achter de hand.

Ibrahim Afellay reisde deze week met Jong PSV af naar Wales voor een beloftenwedstrijd tegen Swansea City en behoort niet tot de selectie van PSV. Hetzelfde geldt voor Lars Unnerstall en Ryan Thomas.

Opstelling PSV: Zoet; Dumfries, Baumgartl, Vergever, Boscagli; Rosario, Ihattaren, Hendrix; Bruma, Malen, Bergwijn

Opstelling Sporting Portugal: Renan; Rosier, Luis Neto, Coates, Doumbia; Miguel Luis, Wendel, Bruno Fernandes; Acuña, Bolasie, Vietto