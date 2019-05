Van Bommel kan zich aanmoedigingssteun voor Ajax-opponenten voorstellen

Tottenham Hotspur bereikte woensdag de finale van de Champions League door Ajax met 2-3 te verslaan in Amsterdam.

De Londenaren hebben dit seizoen veel spannende duels in het miljardenbal afgewerkt en hadden ternauwernoord de groepsfase overleefd. -trainer Mark van Bommel lacht dat hij nog een bedankje verwacht van Tottenham.

Tottenham kwalificeerde zich voor de knock-outfase van de na een gelijkspel tegen (1-1), maar ook door de remise van in eigen huis tegen PSV. "Onze masseur Eddy Pepels heeft wel wat berichten gekregen van de Belgische internationals, want hij werkt ook bij de nationale ploeg", laat Van Bommel vrijdag weten, geciteerd door De Telegraaf .



"Het zegt toch wel wat dat er nu nog aan die wedstrijd wordt teruggedacht. Of ik zelf weleens een soort premie in het vooruitzicht gesteld heb gekregen van een andere ploeg? Ja, met Barcelona in 2006. Maar dat hielp die andere ploeg niet, want we speelden gelijk, lacht Van Bommel, die eventuele aanmoedigingssteun aan de opponenten van niet uitsluit.



"Drie jaar geleden heeft de sponsor van PSV geloof ik iets gedaan (PHC beloofde de spelers van destijds een iPhone, red.). Ik kan me wel voorstellen dat zoiets nu weer gebeurt. Toen ik bij Barcelona speelde, regelde de aanvoerder dit", aldus Van Bommel voorafgaand aan het duel met , geciteerd door Voetbal International .