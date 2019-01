Van Bommel: "Je moet gewoon blij zijn dat je nog bovenaan staat, meer niet"

PSV liet vorige week enigszins verrassend punten liggen op bezoek bij FC Emmen.

De Eindhovenaren kwamen in Drenthe op een 0-2 voorsprong, maar zagen die marge in de slotfase nog verdwijnen. De remise in Emmen baart trainer Mark van Bommel geen zorgen, zo vertelt hij op de persconferentie in aanloop naar de thuiswedstrijd tegen FC Groningen.

"Het is iets dat PSV niet vaak overkomt. Het zijn uiteindelijk twee momenten die ons de das om doen. Het belangrijkste vind ik echter dat we niet op basis van het voetbal hebben verloren. Ze hebben ons niet onder druk gezet of teruggedrongen. Het resultaat was niet goed, maar het spel van ons was lange tijd niet slecht", zo tekent het clubkanaal van PSV op uit de mond van de oefenmeester. Doordat Ajax in eigen stadion bleef steken op een 4-4 gelijkspel tegen sc Heerenveen, zijn de Eindhovenaren nog altijd koploper.



"Je moet gewoon blij zijn dat je nog bovenaan staat, meer niet. Zo'n serie als voor de winter daar zat ook een nederlaag bij Feyenoord tussen. 34 wedstrijden achter elkaar winnen, dat heeft volgens mij nog geen enkele ploeg ooit gedaan", gaat Van Bommel verder. Hij hoeft in het thuisduel met FC Groningen, dat zaterdagavond wordt afgewerkt, geen reactie te zien van zijn ploeg. "Dan ga je forceren en dat wil ik niet. Vanaf het begin van het seizoen heb ik gezegd dat je moet blijven doen wat je altijd doet. Onverstoorbaar zijn. Dat moet in je systeem zitten."



"Waarom spelen grote topclubs altijd om het kampioenschap? Precies, omdat ze altijd hetzelfde doen", zo klinkt het stellig. Met FC Groningen treft PSV een tegenstander die zich deze maand behoorlijk wist te versterken. De ploeg van trainer Danny Buijs hervatte de Eredivisie een week geleden met een 3-0 zege op Heracles Almelo. "Het is een team dat voor elkaar wil vechten. Dat moeten we zien te bestrijden."