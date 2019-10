"Van Bommel is de grootste klootzak als hij niet in jouw team speelt"

Rafael van der Vaart bereidt zich voor op zijn afscheidswedstrijd in Hamburg, waar onder meer Mark van Bommel zijn opwachting zal maken.

"Ik heb Mark gebeld en nog voordat ik het hem vroeg, zei hij al dat hij zou komen", vertelt Van der Vaart aan het Duitse Watson. "Ik heb altijd gezegd dat Van Bommel de grootste klootzak is als hij niet in je team speelt. Maar als hij wel je teamgenoot is, is hij de beste die je kan hebben!"

Van der Vaart speelde vroeger vaak tegen Van Bommel als en tegenover elkaar stonden. "Iedere wedstrijd had de scheidsrechter hem wel drie rode kaarten kunnen geven. Maar hij praatte altijd met de scheidsrechter en hij mocht altijd blijven staan."

De twee internationals haalden samen met het de WK-finale in 2010. "Dat was het grootste moment uit mijn carrière. Het is de belangrijkste wedstrijd die je als voetballer kan spelen. Helaas was die nederlaag ook de grootste teleurstelling uit mijn carrière."

Rafael van der Vaart speelde vijf jaar in het eerste elftal van Ajax, waarna hij drie mooie jaren kende bij Hamburger SV. Vervolgens speelde de nu 36-jarige analist voor , , opnieuw HSV, , FC Midtjylland en Esbjerg.

De 'testimonial' van Van der Vaart is op zondag 13 oktober in het Volksparkstadion in Hamburg. Behalve Van Bommel zullen ook Arjen Robben, Clarence Seedorf, Ruud van Nistelrooy en Fabio Cannavaro van de partij zijn.