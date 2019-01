Van Bommel: "In Amsterdam vragen ze zich ongetwijfeld af hoe dat kan"

PSV won in de eerste seizoenshelft liefst zestien van de zeventien duels in de Eredivisie, maar toch heeft het maar twee punten meer dan Ajax.

De rivaal uit Amsterdam is bovendien nog op drie fronten actief, terwijl het team van Mark van Bommel alleen de strijd om de landstitel rest. Mark van Bommel ziet dat niet als een voordeel voor PSV. "Hoe mooi is het om zoveel duels te spelen?", vraagt hij zich openlijk af.

"Het is heel apart dat je zestien van de zeventien wedstrijden wint en dan twee punten voor staat", erkent Van Bommel vrijdag in gesprek met het Eindhovens Dagblad . "In Amsterdam vragen ze zich ongetwijfeld af hoe kan het dat PSV boven Ajax staat. Dat ploegen zoveel winnen, is in geen enkel ander land zo. Een van de twee wordt geen kampioen. Daar moet je nu niet aan denken."



Het seizoen van PSV zal enigszins mislukt zijn als de landstitel niet wordt geprolongeerd. Die woorden wil Van Bommel niet in de mond nemen, al weet de oefenmeester waar het om gaat en waar hij op wordt afgerekend. "Het gaat uiteindelijk om prijzen winnen", erkent de oud-international. "Ajax is favoriet, maar de favoriet wordt niet altijd kampioen. Dat heb ik voor de competitiestart ook al gezegd."



Nooit opgeven is letterlijk en figuurlijk het devies van Van Bommel. De oefenmeester wil intensiteit terugzien bij zijn spelers. "Eigenlijk wil ik het elftal zien voetballen zoals ik dat zelf ook wilde", erkent de trainer van PSV. "Snel de bal terug, druk naar voren en met energie en plezier spelen. Het geeft mij voldoening en ik denk dat we zo de meeste kans maken om te winnen."