Van Bommel: "Ik had vanochtend ook geen zin meer om te voetballen"

Op initiatief van de spelersgroep van PSV werd er zondagmiddag een minuut stilte gehouden voorafgaand aan het duel met VVV-Venlo.

Aanleiding was het overlijden van de vader van Mohamed Ihattaren. De vader van de -middenvelder was al lange tijd ziek en overleed in de nacht van zaterdag op zondag. Trainer Mark van Bommel ging in aanloop naar het duel met de Venlonaren tegenover FOX Sports in op de situatie.



Ihattaren ontbrak zondag in de wedstrijdselectie nadat zijn vader overleed. "We wisten dat zijn vader zwaar ziek was, maar het is toch extreem snel gegaan vannacht", aldus de trainer, die benadrukte dat de minuut stilte op verzoek van de spelersgroep werd gehouden. "Dat tekent deze groep. Iedereen is ermee bezig. Je merkt wel aan de jongens dat er iets gebeurd is."



"Iedereen verwerkt het op zijn eigen manier", vervolgt Van Bommel. "Kijk, ik had vanochtend ook geen zin meer om te voetballen. Dat zijn van die momenten dat voetbal eigenlijk niks meer voorstelt."

"Ibi (Afellay, red.) is vanochtend bij me geweest en je merkt wel dat hij er heel veel moeite mee heeft." Volgens Van Bommel speelde PSV zondag daarom voor Ihattaren. "We moeten gewoon een wedstrijd voetballen. We doen het voor Mo. Dat klinkt allemaal zo raar, maar deze groep is heel hecht. Iedereen hangt aan Mo'tje", zei de coach voorafgaand aan de wedstrijd.

PSV en VVV kwamen in Eindhoven lang niet tot scoren, maar in het laatste halfuur liep de thuisploeg toch uit naar een ruime 4-1 overwinning. Steven Bergwijn, Denzel Dumfries en Donyell Malen (twee) maakten de doelpunten.