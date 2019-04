Van Bommel hoopt op grote uitslag: "Het verschil is negen doelpunten"

PSV hervat de strijd om het kampioenschap zondag met een thuiswedstrijd tegen De Graafschap en de ploeg heeft een duidelijke missie meegekregen.

De ploeg van Mark van Bommel gaf door het 3-3 gelijkspel van vorig weekend de koppositie uit handen aan , dat evenveel punten maar een beter doelsaldo heeft. De trainer wil de eerste plaats graag terug en daar zijn veel doelpunten voor nodig. Want als de nummers één en twee na 34 speelronden op hetzelfde puntenaantal staan, is het doelsaldo doorslaggevend.

is terug te vinden op de zestiende plaats op de ranglijst en lijkt dan ook de perfecte tegenstander voor om te werken aan het doelsaldo. Eerder dit seizoen wonnen de Eindhovenaren nog met 1-4 op bezoek in Doetinchem. “Elke wedstrijd is een wedstrijd om aan het doelsaldo te werken. De ene keer lukt het wel om vaak te scoren, de andere wedstrijd niet”, aldus Van Bommel vrijdagmiddag op de persconferentie.

De PSV-trainer is niet van plan om met een andere tactiek de wedstrijd in te gaan. “Volgens mij werkt het niet als je alles ineens om gooit. Dat kan incidenteel succes opleveren, maar op de langere termijn vaak niet. Wij gaan proberen te winnen met een zo groot mogelijke uitslag. Zoals we dat altijd proberen en willen”, vertelt de coach op de clubsite. “Het verschil is negen doelpunten. Maar het zou heel raar zijn als we nu ineens op het doelsaldo zouden gaan spelen. In principe kun je zo ook niet het veld ingaan. Dan begin je met de intentie om zoveel mogelijk te scoren. Niet met de intentie om te winnen. En winnen is nog altijd het belangrijkste.”

Volgens Van Bommel zit het met het scorend vermogen van PSV wel goed. “Wij moeten ervoor zorgen dat we de komende vijf wedstrijden winnen”, klinkt het. “Daar zijn we nu mee bezig. Veel doelpunten maken is niet zo makkelijk als iedereen denkt. Bovendien: hoeveel hebben we er nu gemaakt? 87? Dat zijn er volgens mij behoorlijk veel. Een ander team maakt er alleen meer", aldus de PSV-trainer, die denkt dat de achterstand van negen doelpunten op Ajax in een wedstrijd goed te maken is. "Zeker. Ik heb weleens met 11-0 gewonnen van San Marino. Maar ik wil De Graafschap niet vergelijken met San Marino."