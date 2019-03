'Van Bommel hoeft ons niet op te naaien tegen Ajax'

Pablo Rosario gaat ervan uit dat PSV zondag een goed resultaat behaalt in de topper tegen Ajax.

De middenvelder erkent in gesprek met de NOS dat het spel van de Eindhovenaren na de winterstop minder sprankelend is dan daarvoor, maar beseft dat er zondag in de Johan Cruijff ArenA andere wetten gelden. "Mark van Bommel hoeft ons niet op te naaien voor komende zondag tegen ", aldus de enkelvoudig Oranje-international.



"Dit zijn de wedstrijden die je wilt spelen, in een waarschijnlijk uitverkochte ArenA", kijkt Rosario vooruit op de wedstrijd van zondag. Hij speelde met een goede eerste seizoenshelft en maakte indruk in de , zonder dat er in Europa veel punten werden verzameld. "Het is echt het geloof in elkaar", klinkt het. "Ik denk dat het onze kracht is. Dat we als team sterk zijn en dat we voor elkaar door het vuur willen gaan."



PSV wint zijn wedstrijden na de winterstop moeizaam. De ploeg van trainer Mark van Bommel kwam al een aantal keer goed weg door een beslissend doelpunt in de slotfase. "Je ziet dat ploegen anders tegen ons spelen. Natuurlijk gaat het soms moeizaam, maar uiteindelijk creëren we wel veel kansen en gaan we er met de winst vandoor", reageert Rosario. "Als je voor de winterstop maar één keer verliest, gaan tegenstanders je anders benaderen. Dat is hun goed recht, je wilt immers als ploeg een goed resultaat behalen. Het is zaak dat wij de ruimtes kunnen vinden."



Als het voetballend niet loopt bij PSV, weet de ploeg van Van Bommel de overwinning vaak op karakter over de streep te trekken. "Je ziet dat jongens wel de vuile meters voor elkaar willen blijven maken. Dat is de extra push die we elkaar geven", besluit Rosario. De wedstrijd tegen Ajax in Amsterdam begint zondagmiddag om 16.45 uur.