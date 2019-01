Van Bommel hevelt Sadílek definitief over naar A-selectie van PSV

Mark van Bommel heeft Michal Sadílek overgeheveld naar de A-selectie van PSV, zo maken de Eindhovenaren via de officiële kanalen bekend.

De negentienjarige middenvelder maakte eerder dit seizoen zijn debuut in de hoofdmacht van PSV en trainde al langere tijd mee met de eerste selectie, maar maakt nu definitief de overstap. "Toen de trainer me dit vertelde was ik natuurlijk blij. Ik hoop jaren in het eerste van PSV te spelen en er mooie dingen te bereiken."

"Iedereen die me heeft geholpen deze stap te maken wil ik bedanken. Van de materiaalmannen en chauffeurs tot mijn teamgenoten. Ik zal hen missen. Het waren heel mooie jaren met de kampioenschappen bij PSV Onder-17 en Onder- 19 als hoogtepunten. Dat hoop ik ook hier te bereiken", zegt Sadílek op de officiële website van PSV.



Sadílek werd door PSV in 2015 in eerste instantie op huurbasis overgenomen van 1.FC Slovacko. Een jaar later maakt de Tsjechische middenvelder definitief de overstap naar Eindhoven. Sadílek speelde tot dusver vier wedstrijden in het eerste elftal van PSV, waarin hij goed was voor één doelpunt en één assist. Afgelopen seizoenen speelde hij zeven wedstrijden voor Jong PSV in de Keuken Kampioen Divisie.



"Ik ken Michal al sinds hij hier is", zei Van Bommel eerder over Sadílek, die hij nog kent van zijn periode bij de Onder-19 van de Eindhovenaren. "Bij PSV Onder-19 was hij mijn aanvoerder en in het kampioensteam was hij één van de drijvende krachten. Het maakt hem niet uit of hij bij Onder-19, Jong PSV of het eerste elftal speelt. Hij snapt het voetbal en doet er alles aan om te winnen. Dat is een groot compliment naar hem toe."