"Van Bommel heeft nog niets gezegd, hij gaf me alleen wat tikjes op m'n hoofd"

Ryan Thomas maakte zondagmiddag, ruim een jaar na zijn komst, eindelijk zijn basisdebuut namens PSV.

De Nieuw-Zeelander zal de uiteindelijk met 0-4 verloren wedstrijd tegen echter het liefst zo snel mogelijk willen vergeten, aangezien hij al na twintig minuten met een rode kaart naar de kant werd gestuurd. Thomas trapte vroeg in het duel hard op de enkel van Fredrik Midtjsö, waarna scheidsrechter Pol van Boekel na inmenging van de VAR een rode prent trok.

"Ik kan er niet veel over zeggen. Ik probeerde hem natuurlijk niet expres te raken", toont Thomas zich na afloop van de wedstrijd schuldbewust voor de camera van FOX Sports .

"De beelden spreken voor zich. Ik neem de scheidsrechter niets kwalijk, het is honderd procent een rode kaart", gaat hij verder. De middenvelder hoopte in eerste instantie de bal te kunnen blokken: "Mijn voet was natuurlijk wel wat hooggeheven en het ziet er nu enorm slecht uit."

"Ik heb ook meteen mijn excuses aangeboden, het was niet iets wat ik normaal gesproken zou doen", gaat hij verder. wist na zijn uitsluiting niet stand te houden tegen AZ en incasseerde uiteindelijk vier doelpunten in eigen huis: "Het is natuurlijk shit voor mezelf en voor het team, ik heb hen benadeeld. Het was geen goede dag voor mij."

Tomas besprak het incident nog niet met trainer Mark van Bommel : "Hij heeft er nog niet echt iets over gezegd, hij heeft me alleen een paar tikjes op m'n hoofd gegeven. Maar zoals ik al zei: ik speel nu zes jaar in Nederland en ik heb nog nauwelijks gele kaarten gekregen. Het is moeilijk om nu te zeggen hoe het verder moet. Morgen komen we weer bij elkaar en dan zal ik mijn excuses aanbieden aan de jongens. Van daaruit kijken we weer verder."