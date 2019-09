"Van Bommel heeft het karakter dat een trainer van Bayern nodig heeft"

Mark van Bommel is momenteel trainer van PSV, maar Arjen Robben sluit niet uit dat zijn oud-ploeggenoot ooit bij Bayern München aan de slag gaat.

Robben, die onlangs een punt achter zijn actieve loopbaan zette, denkt dat Van Bommel het karakter en de persoonlijkheid heeft om te slagen bij der Rekordmeister.

"Momenteel heeft Bayern met Niko Kovac al een trainer, dus het is nu niet aan de orde", benadrukt Robben in een interview met BILD. "Maar hij (Van Bommel, red.) paste in zijn tijd als speler in München erg goed bij de club. Het bestuur heeft veel waardering voor hem. Mark heeft het karakter dat een trainer van Bayern nodig heeft. Als hij zich zo blijft ontwikkelen, kan ik me erg goed voorstellen dat hij ooit in München komt te werken."

Lees beneden verder

Van Bommel is met name door BILD regelmatig in verband gebracht met de trainersfunctie bij Bayern, zelfs al voordat hij werd aangesteld als hoofdtrainer van . In die functie zette hij afgelopen seizoen in op een hereniging met Robben in Eindhoven, maar laatstgenoemde koos er uiteindelijk voor om zijn spelersloopbaan te beëindigen.

Meer teams

Robben weet nog niet of hij in de voetballerij actief blijft. "Ik ben nog aan het uitvinden wat ik met mijn leven na mijn carrière wil. Sinds mijn zestiende heb ik profvoetbal gespeeld, dat is bijna twintig jaar. Nu staat mijn gezin voor het eerst op de eerste plaats en hoeven ze me niet meer met het voetbal te delen."

Van Bommel en Robben speelden bijna twee jaar samen bij Bayern en veroverden in 2010 de Duitse landstitel en de DFB-Pokal onder toenmalig trainer Louis van Gaal. In de finale van de van dat jaar werd echter met 0-2 verloren van . Van Bommel kwam tot 187 wedstrijden in het shirt van Bayern, terwijl Robben afgelopen zomer na tien jaar trouwe dienst afzwaaide in de Allianz Arena, met 144 doelpunten in 309 optredens op zijn palmares. Het absolute hoogtepunt van zijn Duitse periode kwam in 2013, toen hij de winnende treffer maakte in de Champions League-finale tegen (2-1 zege).