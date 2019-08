Van Bommel hakt knoop door over vervanging van Lozano tegen Haugesund

Cody Gakpo is donderdagavond om 20:30 uur de vervanger van Hirving Lozano in de voorhoede van PSV, zo heeft trainer Mark van Bommel bekendgemaakt.

De aanvaller opereert tegen FK Haugesund in een voorhoede met Bruma en Donyell Malen; Steven Bergwijn wordt opnieuw opgesteld als nummer tien.

De entree van Gakpo is de enige wijziging die Van Bommel doorvoert ten opzichte van de competitiewedstrijd tegen (3-1 zege) van zondagavond. De oefenmeester had er ook voor kunnen kiezen om de absentie van Lozano op te vangen door Mohamed Ihattaren op te stellen als nummer tien, zoals maandag gebeurde tijdens het duel tussen Jong en (2-2).

Lees beneden verder

Ihattaren speelde een helft ijzersterk, maar heeft toch geen basisplaats tegen Haugesund. PSV kan nog niet beschikken over Daniel Schwaab, die na zijn transfer van afgelopen weekend nog niet speelgerechtigd is voor de wedstrijd in het Philips Stadion. Vorige week won PSV met 0-1 in Noorwegen, waardoor het goede papieren heeft om de laatste voorronde van de te bereiken.

Lozano is op weg naar , al zegt algemeen directeur Toon Gerbrands tegen de NOS dat de clubs nog geen akkoord hebben bereikt. Voor Lozano ligt een contract voor vijf seizoenen klaar in Napels; hij lijkt voor circa 42 miljoen euro te transfereren, waarvan PSV 35 miljoen euro in eigen zak mag steken. De Mexicaan zit niet bij de selectie tegen Haugesund. Zakaria Aboukhlal en Toni Lato maken voor het eerst wel deel uit van de spelersgroep in een Europees duel.

Opstelling PSV: Zoet; Dumfries, Baumgartl, Viergever, Sadílek; Rosario, Bergwijn, Gutiérrez; Bruma, Malen, Gakpo