Van Bommel grijpt in: "Hij deed niet wat we van hem vragen"

PSV pakte zaterdag een punt op bezoek bij sc Heerenveen (2-2). Mark van Bommel vindt niet dat zijn ploeg goed gespeeld heeft.

De coach is wel te spreken over het getoonde karakter. Nadat PSV door treffers van Mitchell van Bergen en Michel Vlap met een 2-0 achterstand ging rusten, werd de schade na rust toch nog enigszins gerepareerd. De gelijkmaker van invaller Donyell Malen viel pas in minuut 95. "Het was zeker niet goed, zeker niet groots, maar wel met karakter. Deze ploeg blijft er wel altijd in geloven", vertelt Van Bommel na afloop voor de camera van FOX Sports .



"Vorige week kwamen we ook met 2-0 achter. Maar dat vond ik toen minder erg dan nu. Utrecht scoorde uit een corner en een counter. Nu waren het fouten van ons", baalt de oefenmeester van de koploper. "We maakten in de eerste helft een aantal domme fouten. We lieten ons bij de 2-0 wel heel makkelijk uitspelen. Vanaf dat moment werd er iets anders van ons gevraagd. We moesten iets forceren. Het liep af en toe wat moeizaam."



Van Bommel wisselde gedurende de wedstrijd aanvallend en baarde opzien door sterspeler Hirving Lozano in de rust te wisselen voor Cody Gakpo. De Mexicaan was niet geblesseerd. "Lozano deed niet de dingen die we van hem vragen", legt Van Bommel uit. "Je zag dat we met het inbrengen van Gakpo meer grip op de wedstrijd kregen. Dat resulteerde net als vorige week tegen FC Utrecht in de 2-2, maar we hebben het onszelf onnodig moeilijk gemaakt."