Van Bommel gaat zich verdiepen in kwaliteiten van 'goede club' FC Basel

Mark van Bommel ziet in FC Basel een geduchte tegenstander voor PSV.

De Eindhovenaren werden woensdagmiddag in de loting voor de tweede voorronde van de gekoppeld aan de Zwitsers. "Iedereen die het internationale voetbal een beetje volgt weet dat FC Basel een goede club is", reageert de trainer van op de website van zijn club.

"Ze zijn er eigenlijk altijd bij in Europa en overleven ook regelmatig de groepsfase in de Champions League of ", zegt Van Bommel. Basel werd vorig jaar in de tweede voorronde van de Champions League uitgeschakeld door PAOK Saloniki. De Zwitsers rekenden daarna in de derde voorronde van de Europa League af met , maar delfden vervolgens het onderspit tegen Apollon Limasol en bereikten de groepsfase dus niet.



Van Bommel gaat de kwaliteiten van het elftal van FC Basel verder onderzoeken. "We gaan ons verdiepen in het Basel van nu", laat de oefenmeester weten. "Onze ambitie is helder: we willen de groepsfase halen en dat wil zeggen dat we om te beginnen deze eerste horde moeten nemen.'' PSV ontvangt Basel op 23 of 24 juli in het eigen Philips Stadion. Een week later, op 30 of 31 juli, volgt de return in het St. Jakob-Park van Basel.



Het is voor het eerst dat de Eindhovenaren in Europees verband tegen de Zwitsers spelen. Bij Basel staan onder anderen voormalig Vitesse-spits Ricky van Wolfswinkel en ex- -doelman Martin Hansen onder contract.