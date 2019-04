Van Bommel erkent 'niet ideale' situatie: "Maar ik ben het er mee eens"

Mark van Bommel heeft begrip voor de beslissing van de KNVB om het speelschema op de schop te gooien om Ajax zo tegemoet te komen.

Donderdag maakte de voetbalbond bekend dat het programma van zondag 28 april naar woensdag 15 mei verhuist en daarmee tevens de laatste en 34e speelronde wordt.



"Voor de competitie is het natuurlijk niet ideaal. Maar ik ben het er volledig mee eens dat niet op zondag kan uitkomen, als het dinsdag al speelt", wordt de trainer van vrijdagmiddag in aanloop naar het thuisduel van zondag met geciteerd door onder meer De Telegraaf.



Ajax zou oorspronkelijk op 28 april in actie komen tegen , maar doordat de Amsterdammers twee dagen later in Londen het eerste duel met spelen in de halve finales van de Champions League, is besloten de volledige laatste speelronde met bijna tweeënhalve week te verplaatsen. "We kunnen er nu uitgebreid over praten, maar het is volgens mij nog niet eens helemaal definitief. Dan moeten eerst alle burgemeesters akkoord gaan, geloof ik", stipt Van Bommel aan.



De oefenmeester erkent wel dat de verplaatsing gevolgen heeft voor PSV. De Eindhovenaren spelen zondag op eigen veld tegen ADO Den Haag, waarna enkele dagen later in Tilburg de uitwedstrijd tegen wacht. De volgende wedstrijd, uit bij , staat echter pas op 12 mei weer op het programma, alvorens PSV op 15 mei in de laatste speelronde thuis tegen speelt. "Wanneer ga je trainen, wanneer geef je spelers vrij, moet je een oefenduel plannen? We hebben tweeënhalve week geen wedstrijd. Dus het heeft zeker gevolgen", besluit Van Bommel.