'Van Bommel en PSV hopen op het David Neres-scenario'

Coach Mark van Bommel is verantwoordelijk voor het dreigende fiasco met Érick Gutiérrez bij PSV, zo oordeelt Valentijn Driessen.

De chef voetbal van De Telegraaf geeft aan dat de 23-jarige middenvelder, die vorig jaar zomer voor maximaal 8,2 miljoen euro van Pachuca overkwam, eenzelfde lot lijkt beschoren als een andere middenvelder ooit bij : Adam Maher, die in 2013 voor acht miljoen euro van werd overgenomen.



Cocu liet Maher in de optiek van Driessen 'onvoldoende in zijn kracht spelen'. "Maher raakte in vijf jaar PSV volledig verdwaald. Twee middenvelders, international geworden bij hun clubs Pachuca en AZ, komen bij topclub PSV, kunnen de druk en het niveau niet aan en gaan eraan onderdoor in hun stap naar de top. Niet kwaliteit of druk, maar de trainers Mark van Bommel en Phillip Cocu zijn verantwoordelijk voor het dreigende fiasco met Gutiérrez en het mislukken van Maher", benadrukt Driessen vrijdag in het dagblad.



Cocu en Van Bommel debuteerden toen Maher en Gutiérrez door PSV werden vastgelegd. "Alleen zagen de aangestelde trainers Van Bommel en Cocu geen rol voor Gutiérrez en Maher", stelt Driessen, die erop wijst dat de huidige oefenmeester vindt dat de Mexicaan op de posities van verdedigende middenvelder en 'nummer tien' tekortkomt om eerste, tweede of zelfs derde in de pikorde te zijn. "Getuige alle toegepaste varianten. De ideale samenstelling van een middenveld volgens de visie van Cocu was juist met één verdedigende middenvelder en twee offensieve middenvelders, die bij balbezit diep mogen gaan, maar bij verlies snel moeten terugschakelen", memoreert Driessen.



"De nummer tien-positie, waar Maher op uitblonk bij AZ en die hem in het vooruitzicht werd gesteld door Brands, bestond niet meer. In het systeem van Cocu verzoop zijn creativiteit in al het loopwerk." Driessen benadrukt dat de technisch directeur door zijn hoofdtrainer wordt aangezet tot kapitaalvernietiging: Maher vertrok immers transfervrij en Gutiérrez lijkt op dit moment ooit voor een lager bedrag te zullen vertrekken. "Deze situatie met passanten als Van Bommel en Cocu valt alleen te voorkomen als de hoofdtrainer zich committeert aan een opgelegde technisch-tactische visie, die bij PSV dus ontbreekt."



Driessen denkt dat de scouting van PSV blijkbaar onvoldoende op de hoogte was van Van Bommels specifieke wensen. Brands opvolger John de Jong doet er volgens de journalist dan ook goed aan om daar zijn voordeel mee doen als hij op zoek gaat naar Van Bommels opvolger. "Hij voorkomt miljoenenverlies en verdient in een klap zijn salaris en dat van de nieuwe trainer terug. Van Bommel en PSV zeggen 'Guti' (nog) niet te hebben afgeschreven en hopen op het David Neres-scenario. Een half jaar verketterd en afgedankt bij en nu gewild in heel Europa."