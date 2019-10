Van Bommel: "Dat vind ik knap, hij is nog altijd pas twintig jaar, hè"

Donyell Malen was zondag tweemaal trefzeker tijdens de door PSV met 4-1 van VVV-Venlo gewonnen wedstrijd.

De jonge spits staat na negen -wedstrijden al op tien doelpunten. Inmiddels wordt de vergelijking met de legendarische Coen Dillen, die het competitierecord van 43 goals in handen heeft, alweer getrokken, maar Malen weet niet of hij bij dat aantal in de buurt zal komen.

"Meer dan veertig goals dus in één jaar... mmm, dat is wel heel erg veel. Ik pin mezelf niet vast op een aantal, maar ben wel ambitieus. Ik wil voor het hoogst mogelijke gaan. En voorlopig gaan de ballen er lekker in", vertelt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad . "Dat ik nu veel scoor, dank ik ook aan het team. Ik voel me heel prettig in de aanval zoals die er nu bij staat. Er is veel beweging, er zijn positiewisselingen en we weten dat we elke wedstrijd kansen creëren."

Malen merkt ook dat hij wat betreft het afmaken van zijn kansen is gegroeid ten opzichte van vorig seizoen: "Ik blijf rustiger voor het doel dan vorig jaar. Die ervaring zit hem bijvoorbeeld in de eerste aanname. Als die goed is, geef je jezelf meer tijd om af te ronden. We trainen daar veel op."

De ontwikkeling van aanvaller is ook niet onopgemerkt gebleven bij zijn trainer Mark van Bommel: "Het is heel mooi om te zien hoe Donyell steeds weer een nieuwe fase van ontwikkeling in gaat."

Malen maakte in de eerste helft van het afgelopen seizoen nog vooral zijn minuten als invaller, waarna hij na de winterstop langzaam uitgroeide tot een basisspeler. "In de laatste vijf wedstrijden was hij voor het eerst vaste kracht en dit seizoen is hij ook onze nummer een als spits. Daarnaast heeft hij zijn debuut in Oranje gemaakt. Hoe hij met alles omgaat vind ik knap, hij is nog altijd pas twintig jaar, hè."