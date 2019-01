Van Bommel: "Dat doet hij elke wedstrijd, daar moeten we niet te gek over doen"

Tot tien minuten voor het einde leek er zondagmiddag tegen FC Emmen geen vuiltje aan de lucht voor PSV.

Een dubbelslag van Nicklas Pedersen zorgde ervoor dat de Eindhovenaren toch tegen verrassend puntverlies aanliepen. Trainer Mark van Bommel vindt dat zijn ploeg tot aan de 1-2 in de tachtigste minuut een goede wedstrijd speelde.

"We hadden de wedstrijd totaal onder controle, maar je moet eerder afstand nemen. Nu zijn we zelf schuldig aan dit puntenverlies. Dit is echt onnodig geweest", reageerde hij na afloop van het duel bij FOX Sports . "Als je de wedstrijd ziet, dan denk je: 'Dit gaat PSV dik winnen.' En normaal gesproken is dat ook zo."



Van Bommel vindt dat zijn ploeg het zichzelf kan verwijten dat er niet eerder een grotere voorsprong is opgebouwd. Hij wil Hirving Lozano, na een vraag over de op het oog weinige defensieve arbeid die de Mexicaan verrichtte, echter niet als een van de schuldigen aanwijzen: "Dat is niet alleen in deze wedstrijd zo, dus daar moeten we niet te gek over doen."



"Dat heeft hij ook in zijn spel zitten, en daardoor kan-ie ook naar voren blijven gaan en verrassend zijn. Dit doet hij iedere wedstrijd en dat weten we. Het irriteert me niet, we zijn ermee bezig. De ene keer doet-ie het wel goed, de andere keer niet, maar hij is wel altijd gevaarlijk", sloot Van Bommel af. PSV kan de koppositie zondag kwijtraken aan Ajax als de Amsterdammers erin slagen te winnen van sc Heerenveen.