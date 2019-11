Van Bommel: "Dat betekent dat we Bergwijn even kwijt zijn"

Mark van Bommel maakt zich weinig zorgen over de vormdip van PSV. Zijn team wist de laatste drie wedstrijden niet te scoren.

verloor in competitieverband achtereenvolgens van (3-0) en (0-4), terwijl LASK Linz de Eindhovenaren in de op 0-0 hield. Toch is trainer Van Bommel niet in paniek. Hij verklaart op de persconferentie voorafgaand aan de uitwedstrijd tegen waarom hij vertrouwen blijft houden in de PSV-selectie.

Van Bommel kan in het duel met Sparta geen beroep doen op de geblesseerde Steven Bergwijn, terwijl ook het meespelen van Donyell Malen onwaarschijnlijk wordt geacht. Mohamed Ihattaren daarentegen lijkt wel fit genoeg voor speeltijd.

Lees beneden verder

"Tegen Linz vond ik ons heel goed spelen, die moet je normaal gesproken winnen", verklaart van Bommel op de website van PSV. "Tegen Utrecht kregen we twee rode kaarten (Nick Viergever en Jorrit Hendrix, red.), eigenlijk in een fase waarin iedereen voelde dat we gingen scoren. En tegen AZ speelden we zeventig minuten met tien man (na de rode kaart van Ryan Thomas, red.) in een opstelling die door omstandigheden volledig anders was dan een week eerder."

Van Bommel ziet een verband tussen de rode kaarten en de forse nederlagen en beseft daarnaast heel goed dat zijn spelers niet elke wedstrijd een topprestatie kunnen leveren. "Dat lukt geen mens. Ik verwacht wel dat ze alle elf hun taak goed uitvoeren. Als ze dat doen en ze zijn alle elf top, dan speel je de perfecte wedstrijd. Je moet constant doorontwikkelen. Juist ook als het goed gaat."

Ihattaren stond vrijdag weer op het trainingsveld van PSV en Van Bommel heeft dan ook goede hoop dat de middenvelder zaterdag inzetbaar is tegen Sparta. Over Malen, die tegen AZ ook al ontbrak, is de PSV-coach minder positief gestemd. Collega-aanvaller Bergwijn is sowieso niet van de partij op Het Kasteel. "Dat dit dus langer duurt? Ja, anders zou hij wel bij de voorselectie van Oranje zitten. Zo’n speler haal je daar altijd bij. Dat we deze twee dus even kwijt zijn? Ja", verduidelijkt Van Bommel, die vanwege schorsingen ook niet kan beschikken over Viergever, Hendrix en Thomas.