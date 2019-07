Van Bommel clasht met Kraay junior: "Jij wil mij woorden in de mond leggen"

Mark van Bommel is zaterdagavond na het met 2-0 verloren duel van PSV met Ajax om de Johan Cruijff Schaal geclasht met presentator Hans Kraay junior.

Kraay junior vroeg de trainer van of de reserverol van Hirving Lozano in Amsterdam te maken had met zijn zwakke spel van afgelopen dinsdag tegen FC Basel, maar daar was Van Bommel absoluut niet van gediend.

Lozano was zaterdag tegen slechts invaller, nadat hij afgelopen dinsdag nog basisspeler was in de heenwedstrijd tegen FC Basel (3-2 zege) in de tweede voorronde van de .

"Ik hoorde jou zeggen dat Lozano fit was en dat hij zowel vandaag als dinsdag tegen FC Basel gewoon negentig minuten had kunnen spelen. Is dat een signaal van 'ik ben de baas hier en ik vond het gewoon niet goed genoeg tegen Basel'?", vroeg Kraay junior Van Bommel.

De PSV-trainer was echter niet gediend van die vraag. "Nee, helemaal niet. Hoe kom je daarbij?" Kraay junior: "Omdat jij zei dat hij gewoon twee keer negentig minuten kon spelen. Ik dacht: misschien heb jij je gestoord aan zijn spel tegen Basel."

Van Bommel legde vervolgens uit dat de reserverol van Lozano tegen Ajax andere redenen had. "Ik heb jou ook uitgelegd dat wij heel veel wedstrijden spelen, om de drie, vier dagen."

"En ik vind het niet erg leuk dat jij mij woorden in de mond wil leggen. Ik heb het je heel goed uitgelegd voor de wedstrijd", vervolgde Van Bommel zichtbaar geïrriteerd.

"Chucky is geblesseerd geweest en stroomde tijdens de voorbereiding later in. Wij spelen om de drie, vier dagen een wedstrijd. Als je goed geluisterd had, wist je mijn antwoord op je vraag al. Als je nou gewoon goed luistert, dan had je deze vraag niet eens gesteld."

Aanstaande dinsdag speelt PSV in Zwitserland de return tegen Basel.