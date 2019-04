Van Bommel blij met 'unieke' actie: "Zegt hij 'doei kerel' terug, fantastisch"

heroverde donderdagavond dankzij een 4-0 overwinning op de koppositie op , maar tijdens de wedstrijd in het Philips Stadion was er niet alleen aandacht voor het spel op het veld. Dankzij een speciale actie van de club kon de zieke, veertienjarige, fan Natan door middel van een robotje live meekijken en maakte hij voor aanvang van het duel ook de opkomst van de spelers mee. Trainer Mark van Bommel spreekt na afloop van een mooi initiatief.

"Er zijn andere dingen dan het voetbal. Natan kan via de robot met Luuk het veld oplopen, dat is uniek in Nederland. Volgens mij heb ik het één keer eerder in Engeland gezien. Dat is leuk, je kan even met hem praten en dan heb je een beetje humor onder elkaar. Ik zei 'doei kerel', zegt hij 'doei kerel' terug, fantastisch", lacht de oefenmeester voor de camera’s van FOX Sports .



Naast de robot voor Natan waren er tijdens het duel ook spandoeken voor de ongeneeslijk zieke kickbokser en PSV-fan Robbie Hageman en voor doelman Yannick van Osch, die zwaar geblesseerd is aan de knie. Jeroen Zoet is trots op de acties van zijn club en de fans: "Het is alleen maar mooi dat PSV op die manier zijn steentje bijdraagt en de supporters laten blijken dat ze niet alleen achter de ploeg, maar ook achter die jongens staan", vertelt hij aan het Eindhovens Dagblad .



De sluitpost kent Hageman persoonlijk: "Ik heb contact met hem gehad. Het is natuurlijk verschrikkelijk wat hem overkomt. Daar moet je niet aan denken", gaat hij verder. Zoet is daarnaast blij dat zijn club de avond af heeft kunnen maken met een ruime zege op PEC: "Het is een overwinning zoals PSV dat hoort te doen. Het was nodig en geeft vertrouwen. Dit is gewoon lekker."