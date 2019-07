Van Bommel blij met PSV-publiek: "Het mooiste moment van de avond"

Mark van Bommel loofde na afloop van de gewonnen voorrondewedstrijd in de Champions League tegen FC Basel (3-2) het publiek van PSV.

De oefenmeester zag hoe de toeschouwers in het Philips Stadion zijn ploeg er doorheen sleepte, toen Basel in de tachtigste minuut op 1-2 voorsprong kwam. "De reactie van het publiek na de 1-2, dat vond ik het mooiste van de avond", aldus Van Bommel.



Door late treffers van Sam Lammers en Donyell Malen wisten de Eindhovenaren alsnog de overwinning uit het vuur te slepen tegen de Zwitsers. "Het publiek tilde ons over het dode punt heen, door achter de ploeg te gaan staan", vervolgt de coach. "We hebben samen de overwinning verdiend. We willen altijd gas geven, maar dat is lastig met dit warme, kleffe en benauwde weer. Maar we scoren nog tweemaal in de laatste drie minuten. Dat is super mooi."



"Ik denk dat wij goed aan de wedstrijd begonnen. We hadden variatie in ons spel en kwamen verdiend op voorsprong", doelt Van Bommel op de openingstreffer van debutant Bruma. "Het is jammer dat we voor rust een doelpunt weggeven. En dan scoren zij in de tachtigste minuut ook nog de 1-2. Twee ballen van Basel tussen de palen en twee goals tegen."



Van Bommel rekent zijn ploeg de tegentreffers aan. "Daar maken we fouten. Het zijn details, maar wel hele belangrijke", vindt de trainer. Door de 3-2 overwinning heeft een goede uitgangspositie voor de return in Zwitserland. Van Bommel rekent zich echter nog niet rijk. "Het wordt dinsdag nog lastig in de uitwedstrijd tegen Basel. Maar het is heel fijn dat we nog gewonnen hebben."