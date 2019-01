Van Bommel 'beloont' drietal talenten met reis naar Qatar

PSV reist met Mohammed Ihattaren, Yorbe Vertessen en Zakaria Aboukhlal naar het trainingskamp in Doha.

Dat meldt Voetbal International donderdag. In totaal reizen er namens de Eindhovense club vijftig mensen af naar de hoofdstad van Qatar. De selectie telt in totaal 28 spelers.



Het talentvolle drietal debuteerde nog niet in de hoofdmacht van PSV, maar mogen zich nu wel bewijzen aan Van Bommel en zijn technische staf. Spits Vertessen en aanvallende middenvelder Ihattaren, respectievelijk zeventien en zestien jaar, spelen dit seizoen bij de Onder-19. Buitenspeler Aboukhlal speelde dit seizoen negen wedstrijden bij Jong PSV in de Keuken Kampioen Divisie.



PSV werkt op vrijdag 11 januari een oefenwedstrijd af tegen Club Brugge. De Eindhovenaren gaan momenteel aan de leiding de Eredivisie met 48 punten uit 17 wedstrijden, twee punten meer dan naaste belager Ajax. Zondag 20 januari hervatten de Eindhovenaren de jacht op de landstitel met een uitwedstrijd tegen promovendus FC Emmen.