Van Bommel: "Als je zo verliest, ben je daar niet in een dag overheen"

PSV heeft met nog twee duels voor de boeg nog altijd uitzicht op de landstitel.

De Eindhovenaren staan in punten op gelijke hoogte met koploper , maar hebben wel een minder doelsaldo dan de titelconcurrent. De Amsterdammers kregen afgelopen woensdag bovendien een enorme dreun te verwerking met de uitschakeling in de halve finales van de door en trainer Mark van Bommel denkt dat die klap mogelijk aankomend weekend nog door zal dreunen als Ajax het opneemt tegen .

"Als je op de drempel van de finale staat en je verliest op deze manier, dan ben je daar niet in een dag overheen. Dat schuif je niet zomaar opzij", tekende De Telegraaf vrijdagmiddag op tijdens een persmoment. "Wie had er bij rust gedacht dat Ajax niet naar de finale zou gaan? Dat verwerk je niet een, twee, drie."



Van Bommel maakte een soortgelijke uitschakeling zelf ook mee toen het Champions League-avontuur van in 2005 ten einde kwam door toedoen van : "Daar moest ik direct aan denken. Wij waren met een 2-0 voorsprong weliswaar nog niet zeker van de finale, maar het is wel te vergelijken", blikt hij terug op de halve finale van veertien jaar geleden. Een late goal van Massimo Ambrosini maakte toen een einde aan de Eindhovense hoop om de finale te bereiken.



Van Bommel bereidt zich met zijn ploeg voor op de uitwedstrijd tegen van zondag en neemt het op de laatste speeldag op tegen . De trainer wil zich verder niet te veel bezighouden met de verrichtingen van Ajax: "Voor ons verandert er verder niets. Wij moeten zorgen dat we onze wedstrijden tegen AZ en Heracles Almelo winnen. Opgeven kan je pas als het echt niet meer kan."