Van Beukering keert op bekende plaats terug in het betaald voetbal

Jhon van Beukering vervolgt zijn trainersloopbaan bij Go Ahead Eagles, zo weet de Gelderlander woensdagochtend te melden.

De oud-aanvaller van onder meer en is met ingang van komend seizoen trainer van het Onder-18 elftal van the Eagles. Van Beukering krijgt in Deventer assistentie van zijn broer Dennis.

De 36-jarige Jhon Beukering is thans trainer van de Arnhemse amateurvereniging MASV. Dennis van Beukering is bezig aan zijn laatste seizoen als eindverantwoordelijke van zondaghoofdklasser Silvolde.

Daarnaast is de oudere broer van de voormalige aanvaller als jeugdtrainer verbonden aan Vitesse, waar hij de leiding heeft over het Onder-19 elftal. De broers Van Beukering werkten eerder al zeven jaar samen bij FC Presikhaaf.

"Het is een mooi trainersduo met ervaring", vertelt Eric Whittie, hoofd opleidingen van Go Ahead, in een reactie aan de Gelderlander. "Ze wilden ook heel graag samenwerken. Ze hebben voor de buitenwacht misschien een smetje."

"En ja, het zijn straatschoffies, maar daar heb ik geen enkele moeite mee. Een beetje brutaliteit binnen de opleiding van onze club is alleen maar goed."

Op voetbalgebied is er een klik. "Ik heb inhoudelijk geweldige voetbalgesprekken met die twee gehad. Ik heb er het volste vertrouwen in."

Voor Jhon van Beukering is het een terugkeer bij Go Ahead, want de gewezen spits kwam in 2010 tot vier wedstrijden voor de club uit Deventer.

De geboren Velpenaar speelde verder in zijn loopbaan voor , , en het Indonesische Pelita Jaya.