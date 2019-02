"Van Beek was aan het zwemmen, dat zag ik bij het warmlopen"

Excelsior won zondagmiddag verrassend de stadsderby tegen Feyenoord. Robin van der Meer maakte op fraaie wijze de winnende goal.

De 23-jarige verdediger zorgde nog geen halve minuut na zijn invalbeurt met een geweldig schot voor de 2-1. "Alles viel op zijn plek", glunderde Van der Meer bij FOX Sports.



Het eerste balcontact, na voorbereidend werk van Mounir El Hamdaoui, was dus meteen raak. "Ik dacht: 'ik doe het voor de trainer'. Hij vroeg me om als invaller hetzelfde te doen als vorige week tegen De Graafschap", legde de verdediger van de Kralingers uit. "Toen viel ik in de extra tijd in en had ik een assist bij de 2-0 van Mounir. En ja, nu maak ik mijn eerste treffer in het betaald voetbal. Reden genoeg om weer even gek te doen."



Van der Meer zag hoe bij Feyenoord na de rust de twijfel toesloeg. "Zeker toen Jan-Arie van der Heijden eruit ging, lag er veel ruimte in hun verdediging. Van Beek was aan het zwemmen", verzekerde de verdediger. "Dat zag ik toen ik aan het warmlopen was. Daar hebben we mooi van kunnen profiteren, met dank ook aan Mounir. Dit zijn echte bonuspunten voor Excelsior." Excelsior stijgt door de zege naar de twaalfde plaats, al heeft nummer zestien PEC Zwolle slechts een punt minder.



Poldervaart was zeer blij met de verrassende zege op de ploeg die vorige week nog Ajax met 6-2 versloeg. "Wij hebben de punten nodig. Als je wint ben je altijd happy, maar als je wint van Feyenoord, na een euforische week en de enige stadsderby van het land; ze zullen nu over Excelsior praten en dat is mooi", vertelde de coach aan RTV Rijnmond . Poldervaart had al lang het idee dat er wat te halen viel. "Dat hadden we al in de rust. Alleen je moet de overtuiging en mindset hebben. Die zag ik niet na de rust. Maar vanaf de 1-1 hebben we het wel goed gedaan."