Van Basten ziet euvel bij 'hele talentvolle jongen': "Dat werkt tegen hem"

Oussama Tannane is terug in de Eredivisie, nadat een verhuurperiode bij FC Utrecht vorig seizoen uitliep op een deceptie.

De aanvallende middenvelder begint zaterdagavond namens in de basis tegen en zou komend seizoen weleens van grote waarde kunnen seizoen voor de Arnhemmers, zo voorspelt Marco van Basten.



Van Basten werkte in het seizoen 2012/13 bij sc een seizoen samen met Tannane. "Hij was een hele talentvolle jongen. Een onvoorstelbaar onvoorspelbare jongen wel", blikt de oud-aanvaller bij FOX Sports terug op die periode. "Ik vond hem erg ambitieus. Hij trainde erg graag en hij was altijd heel erg bezig met het winnen van partijtjes."



Tannane heeft de reputatie een 'moeilijke jongen' te zijn, maar in dat beeld kan Van Basten zich niet per se vinden. "Maar hij kon wel eens nukkig zijn", voegt de analist daaraan toe. "Dat is een beetje wat tegen hem werkt als je ziet wat hij allemaal heeft meegemaakt in de afgelopen jaren, ook in het buitenland", refereert Van Basten naar de mislukte avonturen van Tannane bij Las Palmas en Saint-Étienne.



De voetballende kwaliteiten van Tannane staan voor Van Basten echter buiten kijf. "Het is een speler die een goede techniek had, een mannetje kon passeren, keihard kon schieten, een doelpunt kon maken en ook mensen voor het doel neer kon zetten. Dat heeft hij nog steeds in zich. Als hij het op zijn heupen krijgt, dan heb je wel een probleem met hem. Een interessante speler", besluit San Marco .