Van Basten sloopt Ajax in vurig betoog: "Ze hebben een hele grote mond"

Marco van Basten begrijpt niets van de naderende transfer van Antony Matheus dos Santos, voetbalnaam Antony, naar Ajax.

De Amsterdamse club gaat zich aankomende zomer vrijwel zeker versterken met de negentienjarige vleugelaanvaller van São Paulo en betaalt naar verluidt maximaal 28,8 miljoen euro voor diens komst, een clubrecord. Van Basten houdt zaterdagavond bij FOX Sports een vurig betoog waarin hij gehakt maakt van het beleid van .

De oud-topspits vindt het verbijsterend dat Ajax op het punt staat het transferrecord van de club te breken voor Antony en wijst in dat kader op de jeugdopleiding van de Amsterdammers. "Bij Ajax hebben ze een hele grote mond: onze jeugdopleiding is zo geweldig. En vervolgens ga je een jeugdspeler kopen voor een megabedrag."

"Iets klopt dan niet", zegt Van Basten bij De Eretribune . "Als jij jezelf zó ontzettend op de borst slaat dat de jeugdopleiding bij Ajax zo geweldig is, dan is het natuurlijk ridicuul dat je een jeugdspeler uit Brazilië voor 25 miljoen gaat kopen. Zo'n speler heb je toch zelf?!"

Collega-analist Kees Kwakman wijst Van Basten op de komst van David Neres, twee jaar geleden. Neres werd in januari 2017 voor twaalf miljoen euro eveneens opgepikt bij São Paulo en is inmiddels een belangrijke waarde bij Ajax. "Dat vind ik ook allemaal redelijk discutabel."

"Je loopt toch te pochen met je jeugdopleiding?", repliceert Van Basten. Leonne Stentler, oud-speelster van onder meer en vanavond te gast bij De Eretribune, mengt zich in de discussie en begrijpt dat Ajax wenst te investeren in jongere spelers.

"Als ze ouder zijn, zijn ze onbetaalbaar. Je moet een verdienmodel hebben en je wil aanhaken bij de top", aldus Stentler. Toch blijft Van Basten star bij zijn mening. Hij vindt dat Ajax forse transfersommen vooral moet betalen voor ervaren krachten.

"De jeugdopleiding is het pareltje van Ajax en vervolgens moet je je geld uitgeven aan jongens die de jongere spelers begeleiden. Jongens van een bepaald niveau en een bepaalde leeftijd, zoals Blind en Tadic. Dat is de balans die je moet weten te vinden tussen jeugd en andere spelers", betoogt Van Basten.

"Het is altijd interessant om een goede speler te kopen, dat is zonder meer waar. Maar ik vind het altijd zo raar dat Ajax zichzelf zo enorm op de borst slaat met de jeugdopleiding, wat terecht is, en vervolgens ga je nu een jongen van zeventien voor 25 miljoen kopen."

"Je moet ook goede spelers kopen op leeftijd en dat is veel noodzakelijker voor Ajax, want de jeugd leiden ze zelf al op. En ze kopen al heel veel spelers van dertien, veertien en vijftien jaar. Nu kopen ze er een van zeventien", aldus Van Basten.

Kwakman wijst Van Basten er meermaals op dat Antony inmiddels al negentien is en binnenkort (op 24 februari, red.) zelfs twintig wordt. De oud-verdediger van onder meer heeft dan ook beduidend meer begrip voor de naderende komst van Antony

"Ze hebben met Neres hele goede ervaringen van dezelfde club. Hem konden ze afgelopen zomer al voor 45 miljoen euro verkopen, ik meen aan ."