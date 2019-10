Van Basten schiet uit zijn slof na opmerking Perez: "Het zijn verwende gasten"

Manchester United neemt het donderdagavond in Den Haag op tegen AZ en manager Ole Gunnar Solskjaer heeft flink de bezem door zijn opstelling gehaald.

De oefenmeester heeft het elftal dat maandag tegen speelde op maar liefst acht plekken gewijzigd en gunt onder meer de negentienjarige Brandon Williams zijn debuut. Met Daniel James, Angel Gomes en Mason Greenwood staat er bovendien een piepjonge aanval op het veld.



Marco van Basten toont zich in de studio van FOX Sports lichtelijk geïrriteerd door de spelopvatting van the Red Devils: "Het is een hele grote club, met heel veel geld, maar ze kijken gewoon neer op dit soort wedstrijden. Dat vind ik jammer, ik zou me daar als ook wel aan storen. Dan zou ik extra gemotiveerd zijn om ze dat te laten blijken", analyseert de oud-spits.



Kenneth Perez vraagt zich echter af of Solskjaer wel zoveel meer aansprekende namen tot zijn beschikking heeft: "Kijk naar de bank: Jesse Lingard, word jij daar echt warm of koud van? Marcus Rashford vind ik wel echt een hele goede speler. Harry Maguire kostte volgens mij negentig miljoen, maar daar word je ook niet echt warm van. En Tahith Chong staat erbij, daar word ik helemaal niet warm van."



Van Basten denkt dat de wedstrijd tegen de Alkmaarders beter op een andere manier aan had kunnen pakken: "Ze hebben 1-0 van Astana gewonnen, ze staan tiende in Engeland en het voetbal dat ze spelen is echt niet om over naar huis te schrijven. Ik zou wat minder komedie hebben als ze op reis gaan." Perez brengt daar tegenin dat de opstelling wellicht anders zou zijn geweest als de wedstrijd in een stadion met natuurgras werd gespeeld. De Engelse grootmacht liet woensdag bijvoorbeeld al weten dat Paul Pogba extra rust krijgt vanwege het kunstgras in het Cars Jeans Stadion.



"Je hebt het over natuurgras, dit zijn duurbetaalde profs. Die mogen niet op kunstgras spelen? Hou eens op man, over die verwende gasten", reageert Van Basten echter op de Deen. De voormalige aanvaller begrijp dat sommige spelers die net terugkomen van een zware knieblessure liever niet op een kunstmatige ondergrond spelen, maar voert aan dat dit nu niet het geval is. "Dit zijn jongens die zoveel betaald krijgen, die zo professioneel zijn. Die mogen zich hier toch niet druk om maken? Zo creëer je toch ook zeikerds?"