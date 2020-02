Van Basten prijst Feyenoorder: "Als Ziyech die bal geeft, lopen we allemaal weg"

Leroy Fer begint steeds meer in topvorm te komen, zo constateren de analisten van FOX Sports na het thuisduel van Feyenoord met FC Emmen.

Fer speelde als verdedigende middenvelder een puike wedstrijd en droeg met een fraaie voorzet uiteindelijk bij aan de 3-0 overwinning van de Rotterdammers.

Marco van Basten licht na afloop de rol uit die Fer vertolkte bij de 3-0 van Luis Sinisterra. De controleur ontving een schitterende crosspass van Jens Toornstra aan de linkerkant van het strafschopgebied en legde de bal vervolgens met veel gevoel neer op het hoofd van Marcos Senesi.

Diens kopbal werd half gekeerd door Emmen-doelman Dennis Telgenkamp, waarna de rebound een prooi was voor Sinisterra. "Het is echt een mooie bal van Toornstra, maar de bal van Fer is ook goed. Als Ziyech die bal geeft, dan lopen we allemaal weg", aldus Van Basten.

Meer teams

Volgens de oud-spits van onder meer en deed de voorzet van Fer, vanaf de linkerflank met de rechtervoet, denken aan het handelsmerk van Hakim Ziyech: de aanvallende middenvelder van Ajax brengt regelmatig teamgenoten in stelling met een indraaiende voorzet, maar dan vaak vanaf rechts.

"Het is vergelijkbaar", stelt Van Basten, die de bijdrage van Fer in huidige prijst. "Hij is wel waardevol voor Feyenoord. Hij houdt het allemaal een beetje bij elkaar."

Lees beneden verder

Tafelgenoot Hugo Borst merkt op dat Fer zich heeft opgericht, na een moeizame start van het seizoen. De dertigjarige middenvelder werd door Feyenoord transfervrij opgepikt bij Swansea City en had vervolgens enige tijd nodig om fit te raken.

Ali Boussaboun sprak Fer in november rondom de uitwedstrijd van Feyenoord tegen . "Ik vroeg hem toen hoe hij zich voelde en of hij zich fit voelde. Hij zei: 'Ik voel me wel fit, maar er kan nog wel tien tot vijftien procent bij.'"

Inmiddels is Fer nagenoeg volledig fit, denkt Boussaboun. "Hij heeft natuurlijk een korte winterstop gehad met wat oefenwedstrijden en dan zie je de oude Fer weer terug. Hij is heel belangrijk voor Feyenoord, hij heeft alles", aldus de oud-spits van onder meer .