Van Basten hekelt keepersregel: "Welke UEFA-koekenbakker heeft dit bedacht?"

Marco van Basten snapt niets van de regel dat keepers niet meer van de doellijn mogen komen bij een penalty tegen.

Vrijdagavond werd -goalie Dennis Telgenkamp teruggefloten nadat hij bij het stoppen van een strafschop van Aitor Cantalapiedra van te vroeg van de lijn was gekomen. Aitor mocht de penalty overnemen en scoorde in tweede instantie wél.

"Dit is een normaal iets", zegt Van Basten bij FOX Sports over de actie van Telgenkamp. "We zien de afgelopen veertig jaar niet anders. Als de keeper op de doellijn blijft staan, dan heeft hij bijna geen kans. Dus een keeper moet een fractie van een seconde eerder bewegen. Ik vind het zonde, want voor de keeper is het ook een momentje waarop hij iets speciaals kan doen. Maar als je de keeper zo meteen vastbindt aan de palen, dan gaat hij nooit meer een strafschop houden. Met deze regel is dat eigenlijk bijna het geval."

De regel wordt dit seizoen op gezag van de UEFA strenger gehandhaafd door scheidsrechters. "Ik weet niet welke koekenbakker bij de UEFA in een keer dit soort dingen heel erg belangrijk heeft gemaakt, maar hier schieten we niks mee op", reageert Van Basten. "Het is droevig dat ze zich bij de UEFA om dit soort regelgeving druk maken. Dan kunnen ze zich beter om andere zaken druk maken."

Van Basten was tussen 2016 en 2018 zelf in dienst van de FIFA, waar hij zich bezig hield met de regelgeving in het voetbal. "Om het voetbal vooruit te helpen. Maar ik kwam daar niet doorheen."

"Je hebt daar een groep mensen, en dat zijn een groot aantal scheidsrechters en een aantal andere mensen uit de voetballerij, die in gesprek zijn over dit soort onderwerpen. Ik wilde een aantal spelregels veranderen, bijvoorbeeld de effectieve speeltijd, wat ik nog steeds een hele belangrijke vindt. Maar daar krijg je geen kans voor."