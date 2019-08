Van Basten geniet van basisklant Ajax: "Echt een jongen van de straat"

Het optreden van Lisandro Martínez tijdens de wedstrijd tussen VVV-Venlo en Ajax (1-4) kon Marco van Basten wel bekoren.

De verdediger deed ruim zeventig minuten mee, voordat hij werd afgelost door Edson Álvarez. De Argentijn heeft zich na zijn komst direct opgewerkt tot basiskracht en met name zijn kwaliteiten aan de bal zijn Van Basten in positieve zin opgevallen.

"Hij heeft heel veel rust aan de bal. Ik vind het een goede voetballer, echt een jongen van de straat", stelt San Marco aan de tafel van FOX Sports. "Hij is goed in de lucht, neemt initiatief en heeft zowel een goede lange als korte pass. Er wordt gezegd dat hij niet groot genoeg is (1 meter 78, red.), maar hij wint de meeste kopduels. Hij zit er goed, fel op."

Van zijn vervanger Álvarez kon Van Basten nog niet echt hoogte krijgen. "Daar was ik ook benieuwd naar. Het is een rechtspoot, dus hij zou ook kunnen samenspelen met Martínez. Het grappige was dat hij ook heel ver naar voren speelde, dus we hebben niet echt kunnen zien hoe hij als centrale verdediger speelt. Maar ik denk dat Spaans de voertaal zal worden bij ", grapt hij.

Álvarez maakte zijn officiële debuut voor Ajax. Na zijn entree zakte Daley Blind een linie, waardoor hij inderdaad vooral op het middenveld te vinden was. "Ik speel graag op deze positie, dus dat voelde goed", vertelt de Mexicaan aan Voetbal International.

"Ik speel het liefst als middenvelder of als centrale verdediger, liever niet als rechtsback. Als ik echt mijn favoriete positie moet aanwijzen, is dat op het middenveld. Maar ik speel ook graag achter, het maakt me niet veel uit."