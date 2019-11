Van Basten geniet amper van Oranje: "Ik ben na een halfuur Netflix gaan kijken"

Het Nederlands elftal speelde zaterdagavond een povere wedstrijd in en tegen Noord-Ierland.

Het had uiteindelijk aan een doelpuntloze remise voldoende om kwalificatie voor het EK van volgend jaar veilig te stellen. Marco van Basten heeft ondanks het toereikende resultaat amper genoten van Oranje en ziet het elftal van bondscoach Ronald Koeman sowieso liever wat avontuurlijker voetballen.

Nederland creëerde zaterdagavond nauwelijks kansen in Noord-Ierland en had in de eerste helft het geluk dat Steven Davis een strafschop miste. Na rust controleerde Oranje de wedstrijd, maar bleef een serieuze jacht op de winst uit. "Het is vanaf deze plek natuurlijk makkelijk praten, maar ik denk dat het belangrijker is dat je vanaf het begin gas had gegeven en op jacht was gegaan naar de overwinning", zegt Van Basten zondagochtend in het programma Goedemorgen Oranje van FOX Sports .

Illustratief was dat Koeman in de absolute slotfase met Nathan Aké een extra verdediger binnen de lijnen bracht om het gelijkspel over de streep te trekken. "Dat begreep ik niet. Maar volgens mij was dat vooral een wissel om wat tijd te rekken; er zat niet echt een gedachte achter", denkt Van Basten. De oud-aanvaller is kritisch op het spel van Oranje in het algemeen. "Tijdens de thuiswedstrijd tegen Noord-Ierland ben ik na een halfuur Netflix gaan kijken, want ik vond er helemaal niks meer aan."

"Ik kijk ook naar voetbal omdat ik het leuk vind. Als het puur is omdat ik die wedstrijd nu eenmaal uit moet zitten, dan ga ik liever wat anders doen. Dat had ik in die andere wedstrijden ook. Ik ben gisteravond wel blijven kijken, want ik wist dat ik hier moest zitten", vervolgt Van Basten. "Het is wel dat je als ploeg wat initiatief mag tonen. We begonnen vlak en matig, terwijl je in zo'n wedstrijd eigenlijk anders moet beginnen. Je bent een betere ploeg en hebt betere spelers: pak de bal en begin dan te voetballen."

De rentree van Davy Pröpper, die al in de eerste helft binnen de lijnen werd gebracht door Koeman voor Marten de Roon, stemde Van Basten wel tevreden. "Ik was blij dat Pröpper kwam. Toen ging het spel wel een beetje lopen. In de tweede helft was het goed. Je hebt weliswaar niet veel kansen meer gehad, maar je had wel balbezit en controleerde de wedstrijd. Zij hebben helemaal geen kans meer gehad en Nederland was gewoon aan het spelen", besluit de analist.