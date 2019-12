Van Basten gelooft in EK-kansen Oranje en acht Wembley haalbaar

Marco van Basten geeft het Nederlands elftal komende zomer op het EK een goede kans om tot ver in het toernooi door te stoten.

De ploeg van bondscoach Ronald Koeman heeft de afgelopen maanden een goede indruk gemaakt op de oud-spits en tevens oud-bondscoach. Van Basten denkt dat een plek bij de laatste vier ploegen van Europa haalbaar is.

Van Basten schoot Nederland in 1988 naar de EK-winst met een legendarisch doelpunt in de finale tegen de Sovjet-Unie. Of er nu weer een Oranje-international in staat is om hetzelfde te doen als Van Basten?

"Ik weet niet exact wie, maar ik vind wel dat we een goed elftal hebben, wat heel divers is en goede spelers heeft", zo laat Van Basten weten in een interview met FOX Sports. "Ik zie het als kansrijk om met de beste vier mee te doen."

Nederland is zaterdag tijdens de loting gekoppeld aan Oekraïne en Oostenrijk in de groepsfase. Mogelijk komt daar Roemenië of een ander land uit de play-offs van de nog bij.

Het EK begint op 12 juni met een openingswedstrijd in Rome. De halve finales en finale worden in juli afgewerkt op Wembley in Londen. Oranje komt op 14, 18 en 22 juni in actie en speelt de drie groepswedstrijden in de Johan Cruijff ArenA.

Terwijl maandagavond de biografie van Van Basten werd gepresenteerd, won Lionel Messi de Ballon d'Or in Parijs. Van Basten, die de prestigieuze award in het verleden drie keer won, vindt de uitslag terecht.

"Messi is by far de beste voetballer", aldus de voormalig topspits. "Wij als Nederlanders hadden het heel mooi gevonden als Virgil van Dijk de prijs had gewonnen. Hij was dichtbij, maar ik denk dat iedereen wel kan leven met Messi."