Van Basten diep onder de indruk van 'uniek' en 'superinteressant' moment Ajax

Ajax maakte woensdagavond grote indruk in de Champions League op bezoek bij Valencia, ook op voetbalicoon Marco van Basten.

De Amsterdammers wonnen met 0-3 in Spanje, door doelpunten van Hakim Ziyech, Quincy Promes en Donny van de Beek. Marco van Basten vond 'niet eens zo goed spelen', maar is donderdag bij FOX Sports wel vol bewondering over één specifiek moment..

De oud-spits licht de 0-3 van Van de Beek uit als het hoogtepunt van de wedstrijd, na een fraaie combinatie met Dusan Tadic. "Ik vond de goal van Van de Beek uniek, met name de voorzet van Tadic. Dat was zó ontzettend goed op elkaar ingespeeld. Het gebeurde op drie vierkante meter met z'n tweeën, met de rug naar elkaar toe. Ik vond dat echt superinteressant. Het was een zeer indrukwekkende, mooie goal", is Van Basten lovend. De analist vindt niet dat Ajax een voetbalshow weggaf in . "Ik vond niet eens dat Ajax zo goed speelde gisteren", zegt hij.

"Ik vond ze in de eerste helft eigenlijk de mindere ploeg. Ze maken een wereldgoal aan het begin en daarna kreeg Valencia het heft in handen. Ze probeerden het Ajax met best behoorlijk voetbal moeilijk te maken. Ajax bleef verdedigend ternauwernood overeind: het was niet geweldig", vervolgt Van Basten. "Maar aan de bal kwam er gaandeweg steeds meer rust bij Ajax. In het begin vond ik Ajax niet zo indrukwekkend spelen."

"Ik vond Valencia echt goed spelen", wordt Van Basten aangevuld door collega-analist Arnold Bruggink. "In de eerste helft was het een soort ren-je-rot, zonder middenveld. Ik vond Valencia een goede, voetballende tegenstander. Ze hadden Ajax goed bestudeerd en kwamen er in de uitschakeling een aantal keer goed uit."

"Ajax wint met 0-3 bij Valencia, maar er wordt toch gedaan alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Succes went snel", besluit de oud-middenvelder van onder meer enigszins verbaasd.