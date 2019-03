Van Basten: "Argumenten van Van der Sar en de rest zijn bedenkelijk en zwak"

De FIFA wil in 2021 een groot, nieuw WK voor clubteams gaan organiseren.

Als het aan de wereldvoetbalbond ligt, zal een dergelijk toernooi één keer in de vier jaar worden gehouden in de periode waarin eerder de verdwijnende Confederations Cup werd georganiseerd. Het plan van de bond stuit echter op de nodige weerstand vanuit Europa en -directeur Edwin van der Sar sprak zich vanuit zijn rol als voorzitter van de belangenvereniging voor Europese clubs ECA fel uit tegen de voornemens.

Volgens de voormalige doelman vormen de plannen van de FIFA een nieuwe vorm 'roofbouw' op de spelers. Marco van Basten, die eerder actief was bij de wereldvoetbalbond, is het echter niet eens met zijn landgenoot: "Zijn argumenten en die van de rest zijn bedenkelijk en zwak. Edwin laat zich in dit verhaal voor het karretje spannen van de UEFA. Dat ziet het WK voor clubs als bedreiging voor de eigen ", is hij duidelijk in gesprek met het Algemeen Dagblad .



Van Basten stelt dat de 'écht grote clubs' op de achtergrond hun akkoord al hebben gegeven. Hij noemt de plannen van de FIFA een heel goed idee: "Financieel, maar óók sportief en qua aantrekkingskracht op voetbalfans. Dit wordt een vierjaarlijks WK, qua opzet vergelijkbaar met het WK voor landenteams. Echt een toernooi dus, met 24 clubs, in principe gespeeld in één land in juni. De echt grote clubs zoals Paris Saint-Germain, , , en noem ze maar op, staan hier helemaal achter."



Doordat het toernooi op de plek van de Confederations Cup komt en het huidige WK voor clubs zal verdwijnen, is er volgens Van Basten geen sprake van extra belasting voor de spelers: "Qua aantal wedstrijden verandert er nauwelijks iets: dit toernooi is in de zomer, een jaar voor een WK, voor het eerst dus in 2021. De enige die het niet willen, zijn de clubs net onder de absolute top. En de UEFA, vooral uit eigenbelang."



De oud-spits denkt dat de Europese voetbalbond zich heeft laten 'gijzelen' door de grote clubs uit angst dat er een nieuwe Super League zal worden opgestart zonder inmenging van de UEFA. Volgens Van Basten is dat echter een 'onmogelijk te realiseren plan': "Ik geloof dat het nieuwe club-WK een enorm spektakel kan worden, terwijl het ook nog eens enorm veel geld kan genereren. Zaak wordt dat dit geld goed en solidair verdeeld wordt en dus niet alleen maar naar de rijke clubs gaat, zoals bij de UEFA gebeurt. Het voetbal moet er in brede zin van profiteren, wereldwijd. Als je dat solidariteitsprogramma goed regelt, wordt iedereen er beter van."